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Фітнес-тренер попередив про топ-6 ключових помилок тих, що намагаються схуднути

Lite » Краса 28.02.2020 - 16:41
Фітнес-тренер попередив про топ-6 ключових помилок тих, що намагаються схуднути
Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Найбільш очевидні речі ми схильні не помічати

Помилки при схудненні підстерігають, як новачків, так і тих не перший раз запускає цей процес. Дієтолог нещодавно вже назвала список продуктів, які не можна поєднувати при схудненні, що суттєво допоможе бажаючим звільнитися від зайвої ваги. А фітнес-тренери доповнюють, зі свого боку, попередженням про шість ключових помилки, які роблять практично всі

1. Помилка: Різкий старт
У більшості випадків люди різко входять до харчування і в тренувальний процес. Як наслідок це призводить до травм, болі в м'язах і зривів.

Фітнес-тренер попередив про топ-6 ключових помилок тих, що намагаються схуднути

Фото: (unsplash.com)

2. Помилка: Складність дотримання режиму харчування і тренувань
Не кожен хоче і може рахувати калорії і тренуватися по годині в тренажерному залі - в результаті весь шлях доводиться триматися на силі волі і, як правило, її не вистачає на довго.

3. Помилка: Відсутність підтримки
Часто складається так, що ви залишаєтеся один на один зі своєю проблемою. Навколо вас всі їдять те, що хочуть, і як правило це не здорова їжа. Природно з'являються бажання робити те ж саме. Я не кажу вже про ситуації, коли вас умовляють є те, що ви не хочете. В результаті напруга розжарюється і відбувається зрив.

Фітнес-тренер попередив про топ-6 ключових помилок тих, що намагаються схуднути

Фото: (unsplash.com)

4. Помилка: Відсутність реального бажання і причин скидати зайву вагу
Дуже часто тренери стикаються з тим, що людині насправді все одно, віна не знає навіщо йому скидати зайву вагу. У неї і так все добре, але через чиюсь думку він думає, що йому потрібно скинути зайву вагу. В цьому випадку дуже часто люди кажуть, що їм лінь або що у них не достатньо мотивації. Насправді вони просто не хочуть, а важливо бути чесним з самим собою.

Фітнес-тренер попередив про топ-6 ключових помилок тих, що намагаються схуднути

Фото: (unsplash.com)


5. Помилка: Нудьга
Нудне харчування, нудні однотипні тренування вдома, не з ким обговорити своє схуднення, новий спосіб життя ітд. Всі думають що їм не вистачає сили волі, завзяття, а насправді причина банальна - нудьга. А якщо нудно, стає не цікаво і ви зриваєтесь.

6. Помилка: Відсутність розуміння з чого почати
Як часто нам розповідають що робити в загалі, але не дають конкретних рекомендацій. Коли людина не розуміє що робити - він саботує і переносить на інший день.

Фітнес-тренер попередив про топ-6 ключових помилок тих, що намагаються схуднутиФото: (unsplash.com)


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