ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Що не став би їсти дієтолог: продукти, які краще виключити з раціону

Lite » Їжа 22.02.2020 - 08:38
Що не став би їсти дієтолог: продукти, які краще виключити з раціону
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, що прибрала з раціону своєї родини і вам радить

Дієтолог-нутриціолог Олена Кален зазначила, що для неї дуже важливо, що лежить у неї в холодильнику. Адже від цих продуктів залежить здоров'я родини, наша працездатність і ефективність. Так що експерт, яка раніше назвала топ-5 продуктів, які не варто поєднувати при схудненні, на своїй сторінці в Instagram розповіла, яких продуктів немає в раціоні її сім'ї. Вона радить і вам виключити їх.

1. Солодка газована вода

Я ніколи не стану пити солодкі газовані напої. Всього в одній склянці кількість цукру в кілька разів перевищує денну норму. Штучні барвники сприяють виникненню раку, а фосфорна кислота, що входить до складу солодкої газованої води, перешкоджає засвоєнню кальцію, що веде до захворювань зубів і кісток.

Що не став би їсти дієтолог: продукти, які краще виключити з раціону

Ілюстративне фото (unsplash.com)

2. Батончики мюслі

Також не рекомендую вживати батончики мюслі, вони далекі від здорового харчування. В них усі ті ж зерна, що втратили свою користь, багато цукру і штучних барвників.

3. Соняшникова олія

У своєму раціоні я не використовую соняшникову олію. Вона багата Омега-6, який ми і так отримуємо з інших продуктів. Рекомендую замінити вживання соняшникової олії на лляну, кукурудзяну, конопляну, ріпакову, рижієву і кунжутну. Вони багаті Омега — 3, що куди важливіше для нашого організму.

Що не став би їсти дієтолог: продукти, які краще виключити з раціону

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Раніше дієтолог Лора Філіппова поділилася "золотими" правилами здорового харчування, яким може слідувати кожен.

Чим перекусити перед сном: корисний список від дієтолога Дієтолог розповіла, яку воду варто пити для здоров'я і краси
Новини України здоровое питаниедієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся