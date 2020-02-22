Що не став би їсти дієтолог: продукти, які краще виключити з раціону

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Експерт розповіла, що прибрала з раціону своєї родини і вам радить

Дієтолог-нутриціолог Олена Кален зазначила, що для неї дуже важливо, що лежить у неї в холодильнику. Адже від цих продуктів залежить здоров'я родини, наша працездатність і ефективність. Так що експерт, яка раніше назвала топ-5 продуктів, які не варто поєднувати при схудненні, на своїй сторінці в Instagram розповіла, яких продуктів немає в раціоні її сім'ї. Вона радить і вам виключити їх.

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1. Солодка газована вода

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Я ніколи не стану пити солодкі газовані напої. Всього в одній склянці кількість цукру в кілька разів перевищує денну норму. Штучні барвники сприяють виникненню раку, а фосфорна кислота, що входить до складу солодкої газованої води, перешкоджає засвоєнню кальцію, що веде до захворювань зубів і кісток.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

2. Батончики мюслі

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Також не рекомендую вживати батончики мюслі, вони далекі від здорового харчування. В них усі ті ж зерна, що втратили свою користь, багато цукру і штучних барвників.

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3. Соняшникова олія

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У своєму раціоні я не використовую соняшникову олію. Вона багата Омега-6, який ми і так отримуємо з інших продуктів. Рекомендую замінити вживання соняшникової олії на лляну, кукурудзяну, конопляну, ріпакову, рижієву і кунжутну. Вони багаті Омега — 3, що куди важливіше для нашого організму.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Раніше дієтолог Лора Філіппова поділилася "золотими" правилами здорового харчування, яким може слідувати кожен.