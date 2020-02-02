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Харчування для гладкої і сяючої шкіри: які продукти слід виключити з раціону

Lite » Їжа 02.02.2020 - 08:37
Харчування для гладкої і сяючої шкіри: які продукти слід виключити з раціону
Ілюстративне фото (pexels.com)

Нерідко запалення на обличчі викликані саме неправильним харчуванням

На жаль, акне, висипання на обличчі можуть виникнути як у молодому, так і більш старшому віці. Висипання - це завжди запалення, яке, найчастіше, провокується харчуванням. Нутриціолог Ганна Єлькіна, яка раніше перерахувала 10 продуктів, які підбадьорять краще кави, розповіла на своїй сторінці в Instagram, які продукти слід виключити з раціону для гладкої і сяючої шкіри.

Прибираємо з раціону:

Кофеїн, так як він сушить, зневоднює, руйнує колаген і еластин, погіршує колір обличчя і провокує запалення.

Харчування для гладкої і сяючої шкіри: які продукти слід виключити з раціону

Ілюстративне фото (pexels.com)

Цукри, вони провокують інсулінорезистентність, підвищують вироблення шкірного сала, прискорює процес старіння за рахунок глікації. Ви прекрасно знаєте, що необхідно прибрати цукор, солодощі, фруктозу і пам'ятайте про гидоти, такі як патока, крохмаль і про сахзами.

Харчування для гладкої і сяючої шкіри: які продукти слід виключити з раціону

Ілюстративне фото (pexels.com)

Трансжири - як ви думаєте, куди їм йти у вашому організмі? Вони прекрасно йдуть на обличчя у вигляді висипання. Виключаємо рафіновані олії, маргарин, соуси, майонези, ковбаси, солодкі йогурти, жирні сири.

Молоко і кисломолочна продукція - ⠀ведуть до підвищення інсуліну, містять лактозу - молочний цукор. А ще молочка з магазину напхана гормонами. Прибираємо молоко, кисломолочку, сир, йогурт, кефір, сир.

Харчування для гладкої і сяючої шкіри: які продукти слід виключити з раціону
Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що дієтолог Алла Манайкина розповіла, чи варто виключати сніданок перед ранковим тренуванням.

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