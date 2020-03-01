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Помогает ли вода похудеть: честное признание диетолога

Lite » Красота 01.03.2020 - 15:41
Помогает ли вода похудеть: честное признание диетолога
Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Специалисты отводят воде ключевую роль при нормализации массы тела

Мы уже говорили о водном балансе в статье о топ-6 ключевых ошибках худеющих, когда специалист по питанию рассказала, какие важные факторы не учитывают худеющие во время диеты или переходя на правильное питание. На этот раз консультант-диетолог Эвелина Авраменко уточнила так ли важна вода при похудении или необходимость выпивать по 2 литра в день — это всего лишь миф.

1. Вода увеличивает расход калорий
Достаточно выпить 500 мл (около двух стаканов) воды — и уже через 10 минут скорость метаболизма возрастёт на 30%, причём эффект продлится не менее часа. Если в сутки вы выпиваете 2 литра, это будет равносильно потере приблизительно 100 килокалорий. Примерно столько вы бы потеряли, если бы полчаса плавали в спокойном темпе, 40 минут гуляли или чуть более получаса мыли полы.

Учтите: если при этом вы пьёте холодную воду, расход калорий будет ещё больше, поскольку организму приходится тратить энергию на нагрев поступившей влаги до температуры тела.

Помогает ли вода похудеть: честное признание диетолога

Фото: (unsplash.com)


2. Вода уменьшает потребление калорий. Если вы утоляете жажду водой, значит, вы не утоляете её другими напитками, которые могут быть гораздо более калорийны: лимонадами, колой, сладким чаем, соками, морсами, молоком. Кажется мелочью, но на самом деле снижение калорийности довольно существенно: в среднем, как показывают исследования, любитель воды потребляет в сутки почти на 200 килокалорий меньше, чем тот, кто не контролирует, что именно пьёт.

Помогает ли вода похудеть: честное признание диетолога
⠀Фото: (unsplash.com)


3. Вода уменьшает аппетит и количество жировых отложений. Чтобы доказать это, учёные отобрали 50 женщин с избыточным весом и предложили тем выпивать по 500 мл (2 стакана) воды трижды в день: за полчаса до завтрака, обеда и ужина. Более барышень ни в чём не ограничивали. Эксперимет доказал состоятельность теории.

Помогает ли вода похудеть: честное признание диетологаФото: (unsplash.com)

Кроме того, диетолог недавно озвучила список продуктов, которые нельзя сочетать при похудении.

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