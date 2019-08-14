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Повний захват: пишнотіла Ешлі Грем красується у сексуально-відвертій білизні

Lite » Краса 14.08.2019 - 22:32
Повний захват: пишнотіла Ешлі Грем красується у сексуально-відвертій білизні
Ешлі Грем (фото: instagram.com/marina.rinaldi)

31-річна красуня показала новий гарячий контент

Ешлі Грем – одна з найбільш (якщо не найбільш) популярних у світі моделей plus-size. Тому кожна її поява на публіці або в мережі викликає масу обговорень і захоплених коментарів. Днями дівчина показала кілька стильних нарядів для виходу в світ.

А кілька годин підготувала "жаркіші" образи. Так, вона приміряла чорний мереживний комплект білизни від Addition Elle. Ця мережа магазинів одягу для повних людей відома по всьому світу. Ешлі ще раз продемонструвала, що виглядати спокусливо і чарівно може будь-яка жінка, незалежно від її комплекції.

Повний захват: пишнотіла Ешлі Грем красується у сексуально-відвертій білизніПовний захват: пишнотіла Ешлі Грем красується у сексуально-відвертій білизніЕшлі любить надихати шанувальниць на спекотні кадри (фото: instagram.com/ashleygraham)

31-річна модель обрала комплект з досить закритим бюстгальтером, який надав її пишним грудям досконалу форму, і високими трусиками. Також як професійна модель, Ешлі прийняла вигідну позу, яка підкреслила її тонку талію й стрункі ноги. Над якими, між іншим, дівчина регулярно працює.

Повний захват: пишнотіла Ешлі Грем красується у сексуально-відвертій білизніЗнайти ідеальний комплект може кожна, впевнена Ешлі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі обожнює активний спосіб життя, спорт, йогу і піші прогулянки. Якщо дівчина не знаходить час на заняття з інструктором, то із задоволенням робить вправи сама. На її сторінці в Instagram досить багато підтверджень тому, що Грем – справжній фітнес-мотиватор.

Повний захват: пишнотіла Ешлі Грем красується у сексуально-відвертій білизніЕшлі любить спорт (фото: instagram.com/ashleygraham)

У виборі їжі красуня також вередлива. Вона не любить перевантажувати себе висококалорійними десертами. А замість картоплі фрі в звичайному житті віддасть перевагу зеленому салату. Але перебори – також не її історія. Ешлі зізналася в інтерв'ю, що її улюблене співвідношення 80/20. І на 20% вона може дозволити собі стейки, тортики і келих вина.

Повний захват: пишнотіла Ешлі Грем красується у сексуально-відвертій білизніЕшлі Грем виглядає розкішно (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нещодавно модель відпочивала в Італії з чоловіком і друзями. Там, крім розкішних пейзажів і теплої морської води, вони насолоджувалися і всілякими делікатесами. Ешлі показувала безліч сторіз, фото та відео з прибережних ресторанчиків, попутно радячи шанувальникам найсмачніші страви. Так, її абсолютним фаворитом стала паста з цукіні.

Нагадаємо, кілька годин тому знаменита модель поділилася радісною новиною –31-річна Эшлі вагітна первістком. Вони з чоловіком, відеоператори Джастіном Ервіном, чекають дитину.

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