Просто вау! Розкішна Ешлі Грем вийшла в світ у стильному вбранні

Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель показала бездоганний образ

Ешлі Грем вміє складати стильні образи і знає, як скласти незвичайні і грамотні поєднаннях. Нещодавно вона створила колекцію джинсового одягу для бренду Marina Rinaldi. А також 31-річна знаменитість – автор більшості моделей купальників своєї марки для жінок всіх комплекцій Swimsuits For All. Але свої дизайнерські вміння дівчина демонструє не тільки в бізнесі. Луки для виходів у світ викликають не менше захватів.

Ешлі в новому стильному образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Кілька годин тому пишнотіла модель показала один з них. Для недільної прогулянки дівчина вибрала ніжно-рожевого відтінку кюлоти і вільного крою білу блузу, укорочену спереду. Образ вона доповнила масивними ланцюжками на шиї і браслетом – до речі, вона носить їх як на пляж, так і на ділові зустрічі. А також чорні сонцезахисними окулярами і об'ємну чорну сумку.

Своїм бездоганним зовнішнім виглядом вона ще раз довела: світлі речі жодним чином не є табу для повних жінок. Навіть навпаки: завдяки крою вони можуть візуально додати стрункості.

Модель любить постити стильні образи, відверті також (фото: instagram.com/ashleygraham)

«Неділі – це кращі дні», – додала модель під фото. Також зазначивши, що знаходиться в Нью-Йорку. Скоріш за все, Ешлі вирушила туди по роботі. Останнім часом у неї безліч зйомок і проектів по всьому світу.

Шанувальники залишилися в повному захваті від фото, засипавши дівчину комлиментами і приємними словами, найпоширеніші серед яких: «просто вау», «неперевершена» і «розкішна». Багато хто поцкавився, де можна придбати такі речі.

Ешлі Грем обожнює свою роботу (фото: .instagram.com/ashleygraham)

Дівчина обожнює свою роботу і часто повторює, як рада зануритися в цю метушню. Хоча періодично все ж сумує за щасливими днями, проведеними в Італії – про це вона написала на своїй сторінці в Instagram. Нагадаємо, кілька тижнів тому Грем зі своїм чоловіком і друзями здійснили яхтовий круїз по наймальовничішим регіонам Італії. До речі, для подорожі Ешлі склала масу стильних образів. Її пляжні луки включали купальники різних фасонів, парео і улюблені аксесуари: окуляри і підвіски.