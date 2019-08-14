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Модель plus-size Ешлі Грем вагітна первістком (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.08.2019 - 17:32
Модель plus-size Ешлі Грем вагітна первістком (відео)
Ешлі Грем (фото: instagram.com/marina.rinaldi)

31-річна модель поділилася радісною новиною

Ешлі Грем оголосила шанувальникам радісну новину – вона вагітна! Так що пара відзначає подвійне свято: річницю весілля, а також прийдешнє поповнення в родині. В честь такой важливой для них події дівчина запостила відео зі своїм чоловіком – відеооператором Джастіном Ервіном.

"Дев'ять років тому я вийшла заміж за любов всього свого життя. Цей період став кращою подорожжю з моєю улюбленую у цьому світі людиною! Сьогодні ми відчуваємо себе щасливими, вдячними і схвильованими, щоб відсвяткувати нашу зростаючу сім'ю! Зі святом, @mrjustinervin. Життя стане ще краще", – написала Ешлі під роликом. У сториз вона опублікувала масу спільних з Джастіном знімків.

В сім'ї Ешлі і Джастіна гряде поповнення (відео: instagram.com/ashleygraham)

На сторінці чоловіка знаменитої моделі також з'явилося "підтвердження". Він показав кадр, де ніжно цілує сяючу від щастя Ешлі, тримаючи в руках знімок УЗД. "Вічному коханню і моєму щоденному натхненню. Зі святом, @ashleygraham. Ці 9 років для мене як ціле життя. Я думаю, це тому, що моє життя дійсно почалася, як тільки ти ввійшла в нього. Тепер, коли ми зробили життя разом, давайте жити разом. Я люблю тебе, і я люблю нас. Все в нас..."

Модель plus-size Ешлі Грем вагітна первістком (відео)Подружжя неймовірно щасливе (фото: instagram.com/mrjustinervin)

Нагадаємо, Ешлі і Джастін познайомилися в 2009-му році. Обидва вони віруючі, а потім їхня перша зустріч відбулася в церкві. Вже через рік молоді люди одружилися. Ешлі часто розповідала в інтерв'ю, що вони обидва мріють про дітей.

Модель plus-size Ешлі Грем вагітна первістком (відео)Пара відзначає 9-річчя з дня весілля (фото: instagram.com/mrjustinervin)

Треба зазначити, що така новина буквально приголомшила фоловерів дівчини. Справа в тому, що ще недавно Ешлі подорожувала по Італії з чоловіком та друзями, демонструючи різноманітні моделі купальників. А крім того, в її мікроблозі постійно з'являються фото в білизні і стильних нарядах. Ніде на них не було помітно, що Грем вагітна. На останньому ж відео животик вже досить великий. Як би там не було, на сторінку Ешлі посипалися радісні коментарі і привітання. Приєднуємося!

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