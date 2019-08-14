Полный восторг: пышнотелая Эшли Грэм красуется в откровенном белье

Эшли Грэм (фото: instagram.com/marina.rinaldi)

31-летняя красотка показала новый горячий контент

Эшли Грэм – одна из самых (если не самая) популярных в мире моделей plus-size. Поэтому каждое ее появление на публике или в сети вызывает массу обсуждений и восхищенных комментариев. На днях девушка показала несколько стильных нарядов для выхода в свет.

А несколько часов подготовила образы "пожарче". Так, она примерила черный кружевной комплект белья от Addition Elle. Эта сеть магазинов одежды для полных людей известна по всему миру. Эшли еще раз продемонстрировала, что выглядеть соблазнительно и обворожительно может любая женщина, независимо от ее комплекции.

Эшли любит вдохновлять поклонниц на жаркие кадры (фото: instagram.com/ashleygraham)

31-летняя модель выбрала комплект с достаточно закрытым бюстгальтером, который придал ее пышной груди совершенную форму, и высокими трусиками. Также как профессиональная модель, Эшли приняла выгодную позу, которая сделала ее талию тонкой, а ноги – стройными. Впрочем, над фигурой девушка регулярно работает.

Найти идеальный комплект может каждая, уверена Эшли (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли обожает активный образ жизни, спорт, йогу и пешие прогулки. Если девушка не находит время на занятия с инструктором, то с удовольствием делает упражнения сама. На ее странице в Instagram достаточно много подтверждений тому, что Грэм – настоящий фитнес-мотиватор.

Эшли любит спорт (фото: instagram.com/ashleygraham)

В выборе еды красавица также привередлива. Она не любит перегружать себя высококалорийными десертами. А картошке фри в обычной жизни предпочтет зеленый салат. Но переборы – также не ее история. Эшли призналась в интервью, что ее любимое соотношение – 80/20. И на 20% она может позволить себе стейки, тортики и бокал вина.

Эшли Грэм выглядит роскошно (фото: instagram.com/ashleygraham)

Недавно модель отдыхала в Италии с мужем и друзьями. Там, помимо роскошных пейзажей и теплой морской воды, они наслаждались и всяческими деликатесами. Эшли показывала множество сториз, фото и видео из прибрежных ресторанчиков, попутно советуя поклонникам самые вкусные блюда. Так, ее абсолютным фаворитом стали паста из цукини.

Напомним, несколько часов назад Эшли поделилась радостной новостью – 31-летняя модель беременна первенцем. Они с мужем, видеоператором Джастином Эрвином, ждут ребенка.