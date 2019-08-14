ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полный восторг: пышнотелая Эшли Грэм красуется в откровенном белье

Lite » Красота 14.08.2019 - 22:32
Полный восторг: пышнотелая Эшли Грэм красуется в откровенном белье
Эшли Грэм (фото: instagram.com/marina.rinaldi)

31-летняя красотка показала новый горячий контент

Эшли Грэм – одна из самых (если не самая) популярных в мире моделей plus-size. Поэтому каждое ее появление на публике или в сети вызывает массу обсуждений и восхищенных комментариев. На днях девушка показала несколько стильных нарядов для выхода в свет.

А несколько часов подготовила образы "пожарче". Так, она примерила черный кружевной комплект белья от Addition Elle. Эта сеть магазинов одежды для полных людей известна по всему миру. Эшли еще раз продемонстрировала, что выглядеть соблазнительно и обворожительно может любая женщина, независимо от ее комплекции.

Полный восторг: пышнотелая Эшли Грэм красуется в откровенном бельеПолный восторг: пышнотелая Эшли Грэм красуется в откровенном бельеЭшли любит вдохновлять поклонниц на жаркие кадры (фото: instagram.com/ashleygraham)

31-летняя модель выбрала комплект с достаточно закрытым бюстгальтером, который придал ее пышной груди совершенную форму, и высокими трусиками. Также как профессиональная модель, Эшли приняла выгодную позу, которая сделала ее талию тонкой, а ноги – стройными. Впрочем, над фигурой девушка регулярно работает.

Полный восторг: пышнотелая Эшли Грэм красуется в откровенном бельеНайти идеальный комплект может каждая, уверена Эшли (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли обожает активный образ жизни, спорт, йогу и пешие прогулки. Если девушка не находит время на занятия с инструктором, то с удовольствием делает упражнения сама. На ее странице в Instagram достаточно много подтверждений тому, что Грэм – настоящий фитнес-мотиватор.

Полный восторг: пышнотелая Эшли Грэм красуется в откровенном бельеЭшли любит спорт (фото: instagram.com/ashleygraham)

В выборе еды красавица также привередлива. Она не любит перегружать себя высококалорийными десертами. А картошке фри в обычной жизни предпочтет зеленый салат. Но переборы – также не ее история. Эшли призналась в интервью, что ее любимое соотношение – 80/20. И на 20% она может позволить себе стейки, тортики и бокал вина.

Полный восторг: пышнотелая Эшли Грэм красуется в откровенном бельеЭшли Грэм выглядит роскошно (фото: instagram.com/ashleygraham)

Недавно модель отдыхала в Италии с мужем и друзьями. Там, помимо роскошных пейзажей и теплой морской воды, они наслаждались и всяческими деликатесами. Эшли показывала множество сториз, фото и видео из прибрежных ресторанчиков, попутно советуя поклонникам самые вкусные блюда. Так, ее абсолютным фаворитом стали паста из цукини.

Напомним, несколько часов назад Эшли поделилась радостной новостью – 31-летняя модель беременна первенцем. Они с мужем, видеоператором Джастином Эрвином, ждут ребенка.

Словно подросток: 37-летняя Наталья Водянова восхитила стройными ногами в мини-юбке Это было нелегко: 43-летняя Милла Йовович рассказала о беременности и раскрыла пол будущего ребенка
Новости Украины красотамодамодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь