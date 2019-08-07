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Ешлі Грем похвалилася розкішним тілом в облягаючому купальнику

Lite » Мода 07.08.2019 - 21:33
Ешлі Грем похвалилася розкішним тілом в облягаючому купальнику
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

31-річна модель сумує по морю

Ешлі Грем вирішила довести: зірки – теж люди. І тому туга по морю після відпустки "накриває" їх не менше. Ще зовсім недавно пишнотіла красуня розповідала, як рада повернутися до роботи. А сьогодні вже згадала веселі деньки на яхті, проведені з коханим і друзями в мальовничій Італії.

Ешлі Грем похвалилася розкішним тілом в облягаючому купальникуЕшлі в Італії (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі опублікувала фото, на якому красується в білому купальнику, що підкреслив її розкішні груди. До нього модель підібрала окуляри в білій оправі, золоті ланцюжки з підвісками і великі сережки. Дівчина стоїть під життєрадісного забарвлення пляжною парасолькою, вологе волосся розвіває вітер, на обличчі – ніякого макіяжу... Таке живе і легке, по-справжньому літнє, фото змусило Ешлі заново пережити щасливі відпускні миті. Під ним вона написала: "Мені потрібно повернутися в Італію...".

Ешлі Грем похвалилася розкішним тілом в облягаючому купальникуЦю колекцію одягу Ешлі розробила сама (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, нещодавно знаменита по всьому світу модель спробувала себе в ролі дизайнера. Вона розробила джинсову колекцію одягу для Marina Rinaldi. Ешлі вже встигла представити масу речей з неї, зробивши наголос на тому, що цей одяг вона створювала, думаючи про жінок нестандартної комплекції. "Я пишаюся тим, що створюю цю джинсову колекцію, пам'ятаючи про своїх пишних сестер", – написала Грем.

Ешлі Грем похвалилася розкішним тілом в облягаючому купальникуНа відпочинок Грем бере кілька купальників (фото: instagram.com/ashleygraham)

До речі, з думками про своїх сестер вона запустила і лінію купальників Swimsuits For All. Тут є моделі на будь-який тип фігури, а тому повні дівчата можуть почувати себе на пляжі не менш сексуальними, ніж їхні худі подруги. До реклами свого бренду Ешлі запрошує багатьох моделей, а також частенько сама намагається показати якусь особливо вподобану річ. А для нової кампанії навесні навіть зняла ролик зі своєю рідною сестрою Эгібейл.

Ешлі Грем похвалилася розкішним тілом в облягаючому купальникуЕшлі обожнює свою роботу, але по морю сумує (фото: instagram.com/ashleygraham)

До речі, у відпустку вона взяла відразу кілька купальників різних фасонів: чорний, білий, фіолетовий... По-перше, така різноманітність допомагає рівномірно засмагнути. А по-друге, зробити масу розкішних фото для Instagram. Беремо на замітку!

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