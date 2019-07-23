Солодка парочка: Ешлі Грем демонструє пишні форми і палкі почуття до чоловіка

Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

31-річна зірка та її чоловік влаштували собі італійські канікули

Ешлі Грем, незважаючи на численні проекти, не могла відмовити собі у відпочинку, поки літо в розпалі. Разом з коханим чоловіком Джастіном Ервіном, музикантом Ентоні Евансом і давньою подругою вони вирушили на Амальфітанське узбережжя. Тут молоді люди насолоджуються морем, сонцем і неймовірної краси краєвидами. Романтична атмосфера, яка панує на знімках всіх чотирьох, просто зашкалює! Модель поділилася з фоловерами кількома кадрами і роликом, а в сторіз додала масу кумедних відео з їх подорожі на яхтах. Вони веселяться, підспівують Бейонсе, стрибають у воду з яхти і просто радіють життю

Ешлі в компанії чоловіка і друзів насолоджується відпочинком в Італії (фото: instagram.com/ashleygraham)

Для подорожі знаменита красуня підібрала стильні вбрання. На фото вона позує в чорному купальнику, а також в бікіні, зверху на яке накинула зелено-жовтого відтінку парео. Доповнюють її пляжний образ сонцезахисні окуляри в квадратній оправі, а також масивні золоті ланцюжки з підвісками і сережки. Зрозуміло, ніякого макіяжу і укладки, головна прикраса дівчини – золотистий загар!

Ешлі засипала мережу романтичними фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

На фото Джастін і Ешлі виглядають по-справжньому задоволеними. В підтвердження цьому Ешлі підписала один з кадрів: "Ми дуже щасливі".

Ешлі і Джастін нерозлучні (фото: instagram.com/mrjustinervin)

До речі, пара дуже релігійна. Молоді люди познайомилися в церкві, а в одному з недавніх інтерв'ю Грем розповіла, що молитва і слова подяки – перше, з чого починається кожен їх день. Одружилися Ешлі і Джастін ще в 2010-му році, але дітей у них поки немає. Хоча, за словами моделі, вони з чоловіком мріють стати батьками. Ешлі також розповіла, що вважає дуже важливим бути готовою правильно виховати дитину, особливо в парі, де один з партнерів темношкірий. За словами Грем, вона сама не раз стикалася з упередженнями та дискримінацією, і хоче допомогти дітям уникнути цього.

Ешлі представилат нову колекцію одягу (фото: instagram.com/marina.rinaldi)

Варто відзначити, що кар'єра Ешлі вже давно вийшла за рамки модельного бізнесу. Нещодавно вона представила колекцію, яку розробила для бренду жіночого одягу Marina Rinaldi. Головний акцент знаменита красуня вирішила зробити на денімі.