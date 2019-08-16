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Як позбутися від мішків і темних кругів під очима: ефективний рецепт

Lite » Краса 16.08.2019 - 08:49
Як позбутися від мішків і темних кругів під очима: ефективний рецепт
Ілюстративне фото (pexels.com)

Б'юті-блогер поділилася рецептом простої, але дієвої маски

Причин, які можуть викликати таку проблему, як мішки і темні кола під очима дуже багато. Це можуть бути стреси, недосипання, солона їжа і багато іншого. Популярний б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася на своїй сторінці в Instagram рецептом простої, але дуже ефективної маски, яка допоможе позбавитися від цих неприємних явищ.

При цьому необхідні інгредієнти дуже прості.

  • 1 склянка води
  • 8-10 пелюсток гібіскуса (каркаде, можна замінити чаєм, якщо не найдейте)
  • 3 с. л. льону

У киплячу воду додати гібіскус, потім видалити квіти з води і додати насіння льону. Варити поки не вийде густа суміш. Далі формуємо пласт і даємо охолонути. Потім накладаєте її на очі. Тримаємо хвилин 10-15.⠀

Ця маска володіє рядом чудових властивостей:⠀

  • Покращує кровообіг в шкірі і живить її⠀
  • завдяки високому вмісту антиоксидантів в каркаде ця маска має омолоджуючий ефект⠀
  • високий вміст вітаміну P сприяє зміцненню стінок кровоносних судин⠀
  • знімає набряклість і мішків під очима⠀
  • бореться з темними колами під очима⠀

Як позбутися від мішків і темних кругів під очима: ефективний рецептЯк позбутися від мішків і темних кругів під очима: ефективний рецепт

⠀Ілюстративне фото (pexels.com)

Тест-проба на чутливість: нанести тонким шаром на внутрішню частину ліктя і залишити на 10 хвилин. Потім змити теплою водою. Після цього можна наносити на всю зону.

Нагадаємо, дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова розповіла про роль колагену в процесах старіння і факорах, які впливають на його вироблення.

Раніше б'юті-блогер Ірина Шарк розповіла, як приготувати просту маску "два в одному", яка зміцнить волосся і додасть йому блиск, а також поліпшить шкіру обличчя.

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