Як їй це вдається? 53-річна Сальма Хайєк вразила нев'янучою молодістю

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Акторка показала нове селфі без макіяжу

Сальма Хайєк – одна з актрис, які явно збираються поміняти всі стереотипи про вік і зовнішність. Актрисі виповнилося 53 роки, але вона буквально світиться свіжістю та молодістю. Кілька годин тому на сторінці зірки в Instagram з'явилося нове підтвердження, що в будь-якому віці при бажанні можна виглядати розкішно.

Сальма захоплює своєю красою весь світ (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма показала селфі, зроблене вранці в ліжку. Актриса з'явилася абсолютно без макіяжу, сфокусувавши увагу послідовувачів на своїй досконалої пружною шкірі. "Бажаю вам чудової неділі", – написала зірка. Шанувальники, які обожнюють подібні фото, тут же почали обговорювати, що вона неймовірно красива всередині і зовні, сексуальна і чудова.

Сальма Хайєк демонструє бездоганну шкіру (фото: instagram.com/salmahayek)

До речі, Сальма – одна з найпопулярніших в мережі знаменитостей. На її мікроблог підписана вже більше 12 мільйонів. Такої позначки вона досягла відносно недавно – тиждень тому Хайєк створила зворушливий пост, де висловила вдячність своїм фоловерам. "Я дуже вдячна всім вам за вашу любов і підтримку. Урааа!!! Вас вже 12 мільйонів!!!", – захоплюється Сальма.

Потрібно сказати, що актриса часто ділиться з шанувальниками фото і відео, розповідає про свої захоплення, догляд, ділиться рецептами і жартами. При цьому, незважаючи на зірковий статус, залишається простою, привітною і милою – "своєю" з усіма. За це її і люблять численні фанати.

Актриса обожнює соцмережі (фото: instagram.com/salmahayek)

Сама Сальма також не раз зізналася, що головне джерело її гарного настрою – це позитивний настрій, спілкування з приємними людьми, а також з тваринами. Вона завела собі безліч вихованців і жартує, що їй доводиться відстоювати їх перед чоловіком, що часом нелегко.

Що ж стосується її нев'янучої зовнішності, то тут все просто. У Сальми, безумовно, є улюблені косметологи і процедури. Але основа її сяючою зовнішності – регулярний якісний догляд, правильний питний режим і здоровий сон.