Не надивитися! 53-річна Сальма Хайєк вразила молодістю і стрункістю

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Зірка блищить на світському заході

Сальма Хайек, якій нещодавно виповнилося 53 роки, не втомлюється підкорювати мережу молодістю і свіжістю. На честь свого свята вона показала спокусливу фігуру в бікіні, зазначивши, що "їй 53, і що тепер"? І дійсно – вік, схоже, ніяк не позначається ні на активності зірки, яка відвідує численні телешоу і івенти, ні вже тим більше на її зовнішності.

Сальма в новому образі (фото: instagram.com/salmahayek)

Кілька годин тому вона опублікувала серію фото з Мексики. Красуня постала в стильному образі. Вона одягла світло-блакитний костюм – широкі, злегка розкльошені брюки і укорочений піджак з кольоровою окантовкою і аплікацією у вигляді вишні на грудях, який підкреслив її струнку фігуру. Під жакетом красувалася яскраво-червона шовкова блуза з бантом на шиї. Така гра відтінків зіграла на руку Сальмі, зробивши її смагляву шкіру і яскраву зовнішність просто чарівною.

Сальма виглядає просто чудово (фото: instagram.com/salmahayek)

На завершення образу Сальма зробила макіяж з яскраво-червоними губами і виразними очима, а своє довге розкішне волосся витягла і уклала на прямий проділ. "Ти прекрасна", "ти найкраща", "завжди класична, прекрасна і елегантна", "жінка, ти просто поза віку!" – не можуть намилуватися фанати знаменитої актриси. У сториз Сальма показала ще один лук – у чорній мереживній блузці. Актриса із задоволенням фотографувалася з гостями і просто світилася від щастя.

Зірка за вечерею (фото: instagram.com/salmahayek)

Якось зірка зізналася, що зберігати молодість і стрункість їй досить легко – вона просто насолоджується своєю улюбленою справою і ні в чому собі не відмовляє. При цьому не забуваючи, звісно, про якісний догляд, активностьі дотриманнія певного режиму. А ось в харчуванні вона дотримується філософії 80/20 – віддає перевагу в основному корисному меню, але любить себе побалувати. Недавній пост тільки підтвердив цю позицію зірки. Вона показала сімейну вечерю, де їсть достатньо калорійні страви і пьет колу.