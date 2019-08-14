Всім на заздрість: 52-річна Сальма Хайєк показала підтягнуте тіло у відвертому купальнику

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Зірка підготувала новий відвертий пост

Сальма Хайєк у свої 52 виглядає як мінімум років на 10 молодше і любить це демонструвати. Нещодавно вона буквально підірвала мережу образами для відомих глянцевих журналів. А кілька годин тому вирішила показати фігуру. Популярна актриса опублікувала фото і відео в спокусливому купальнику. Вона відвернулась спиною до камери, демонструючи прогин спини, тонку талію, а також пружні сідниці.

Сальма виглядає просто приголомшливо (фото: instagram.com/salmahayek)

На ролику, де вона занурюється у воду, вона блиснула також пишними грудьми. Втім, головний акцент у ньому – її незвичайні "сусіди" по пляжу. Поряд з Сальмою, що насолоджується прохолодною водою,купаються вершники на конях. Пост вона супроводила чудним підписом: "Я люблю несподівані зустрічі".

Шанувальники поспішили висловити свій захват від підтягнутою фігури актриси, написавши, що вона просто "богиня" і "королева краси", а ще – що Сальма абсолютно не міняється, а з віком стає тільки кращим. Згодні!

Сальма може дозволити собі відверті фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Цікаво, що сама Сальма за наполегливими заняттями в спортзалі помічена не була. В інтерв'ю красуня розповідає, що часу на походи у фітнес-студії у неї практично немає. Тому вона навчилася всяким прийомам і вправам, які можна робити навіть в домашніх умовах. А ще вона намагається бути максимально активною – багато ходити. гуляти, бігати та плавати.

Актриса часто робить відверті кадри (фото: instagram.com/salmahayek)

А ось догляду вона приділяє багато уваги. Сальма регулярно очищує, зволожує і живить шкіру. Вона любить пробувати нові марки та продукти, а як керівник власного б'юті-бренду уважно вивчає склад і бере на замітку кращі продукти. Якось знаменита актриса поділилася лайф-хаком, як вибрати якісний засіб. Нанесіть крем перед польотом. Якщо шкіра після виглядає свіжою, сяючою і не пересушеною, це відмінний продукт!