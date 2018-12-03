Названі 5 небезпечних сполучень продуктів

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Наприклад, мед не виносить з'єднання з гарячим

Про те, що не будь-які продукти сумісні, ми всі чули. Непоєднувані інгредієнти в стравах і напоях можуть провокувати нетравлення і пов'язані з ним симптоми дискомфорту і втоми, - причому це в найлегшому випадку. Дієтологи розповіли про те, які варіанти несполучуваності продуктів часто зустрічаються в раціоні людей і від яких краще відмовитися, пише "Медикфорум".

1. Кава з молоком

Кава і молоко окремо корисні для здоров'я, але разом ці продукти поєднуються дуже погано. Дубильні речовини, таніни, що містяться в каві, мають в'яжучу дію і не дають засвоїтися білку, що міститься в молоці. Поєднання кавових танінів і молочного білка казеїну утворює субстанцію, яка погано засвоюється і тому надовго залишається в шлунку. У довгостроковій перспективі це може серйозно підірвати здоров'я і навіть здатне спровокувати рак шлунка.

Фото: pxhere.com

2. Мед з гарячим чаєм

Мед не виносить з'єднання з гарячим. У разі нагрівання меду до 60 градусів в ньому синтезуються речовини, які здатні впливати на організм як справжні токсини, що накопичуються в ньому, що руйнують цілісність клітин і створюють додаткове навантаження на печінку. Лікарі радять вживати мед вприкуску з теплими рідинами - водою, чаєм або молоком.

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3. Картопля і помідори

Ще один зразок того, як корисні окремо продукти дають негативний комплексний ефект. Картопля містить у собі крохмаль, який у поєднанні з кислотою помідорів сприяє виникненню тяжкості в шлунку (вірна ознака уповільнення процесів травлення) і сонливості.

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4. Риба і яйце

Їх одночасна присутність в одному блюді дає "ударну" дозу білка – для травлення це дуже значне навантаження. Експерти відзначають, що на цьому тлі перенасиченості білком можуть виникати серцево-судинні захворювання. Один з білкових джерел за їх словами краще замінити овочами.

5. Морквяно-апельсиновий фреш

Вітаміни – це добре, але перенасиченість ними може спровокувати вкрай неприємні проблеми зі здоров'ям. Морква і апельсини містять багато вітаміну А, який у великій кількості може негативно впливати на печінку, викликати печію, сприяти порушенню функції нирок.

Фото: allfoodsrecipes.com

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Відео: РБК-Україна