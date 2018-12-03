Топ-5 "вредных" продуктов, которые на самом деле полезны

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Стоит пересмотреть свои взгляды на эти продукты

То и дело диетологи и ученые запрещают нам есть то один продукт, то другой из-за того, что они вредны для здоровья. Однако некоторые попали в этот список незаслуженно. Медики назвали пять "вредных" продуктов питания, которые в реальности оказались полезными, сообщает российское издание.

Красное мясо

Эксперты утверждают, что не нужно испытывать чувство вины при употреблении говядины со свининой. От них можно получать определенные полезные питательные вещества. Особенно ценным для здоровья будет постное мясо свиней и коров. Исследования показывают, что в свинине сейчас содержится гораздо меньше жира, чем это было в прошлом.

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Маргарин и масло

Совсем недавно сливочное масло считалось вредным продуктом питания из-за содержания холестерина, и людям рекомендовали заменить его маргарином. Однако теперь выяснилось, что маргарин содержит так называемые трансжиры, которые закупоривают артерии. Впрочем, в сливочном масле множество насыщенных жиров, увеличивающих уровень "плохого" холестерина. Поэтому вы можете употреблять сливочное масло, но в небольших количествах, а также готовить на нем пищу.

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Заправки для салатов

Эксперты в области здорового питания призывают вернуться к рецептам наших бабушек и заправлять салаты уксусом и растительным маслом. Многие "легкие" заправки современных салатов содержат большое число дополнительных ингредиентов, включая сахар и соль. А лучше сделать домашний винегрет с оливковым маслом, которое является отличным источником полезных для сердца ненасыщенных жиров.

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Арахисовое масло

Исследователи утверждают, что арахисовое масло - это доступный по стоимости и здоровый источник белка. В прошлом по поводу этого продукта возникали опасения, поскольку при процессе приготовления арахисового масла вырабатывалось значительное количество трансжиров. Но последние исследования продемонстрировали, что процесс усовершенствовали, и уровень этих жиров упал.

Яйца

Долгие годы яйца страдали от очень плохой репутации, когда в начале 1970-х годов их обвинили в повышении уровня холестерина. Потом ученые разобрались, как именно холестерин влияет на риск болезней сердца. А также в том, что существует "хороший" и "плохой" холестерин. Выяснилось, что яйца не вредят сердечно-сосудистой системе, зато содержат множество полезных для здоровья веществ, включая, конечно, белок.

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Напомним, диетологи назвали продукты, которые нельзя есть на пустой желудок.

Мы также писали о том, что эксперт озвучил 5 принципов здорового питания зимой. В холодное время еда должна быть согревающей, богатой питательными веществами и маслянистой, чтобы давать энергию и укреплять иммунитет.

Кстати, диетологи рассказали, почему в стрессе мы едим сладкое и как с этим бороться. В стрессовых ситуациях лучше всего на благоприятное настроение действуют сладости, но их эффект недолог. Лучше становится лишь на короткое время, потом все возвращается в исходное состояние.

Видео: РБК-Украина