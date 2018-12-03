Названы 5 опасных сочетаний продуктов

Иллюстративное фото (pxhere.com)

К примеру, мед не выносит соединения с горячим

О том, что не любые продукты совместимы, мы все слышали. Несочетаемые ингредиенты в блюдах и напитках могут провоцировать несварение и связанные с ним симптомы дискомфорта и усталости, - причем это в самом легком случае. Диетологи рассказали о том, какие варианты несочетаемости продуктов часто встречаются в рационе людей и от которых лучше отказаться, пишет "Медикфорум".

1. Кофе с молоком

Кофе и молоко по отдельности полезны для здоровья, но вместе эти продукты сочетаются очень плохо. Дубильные вещества танины, содержащиеся в кофе, обладают «вяжущим» действием и не дают усвоиться содержащемуся в молоке белку. Сочетание кофейных танинов и молочного белка казеина образует субстанцию, которая плохо усваивается и потому надолго остается в желудке. В долгосрочной перспективе это может серьезно подорвать здоровье и даже способно спровоцировать рак желудка.

Фото: pxhere.com

2. Мед с горячим чаем

Мед не выносит соединения с горячим. В случае нагревания меда до 60 градусов в нем синтезируются вещества, которые способны влиять на организм как настоящие токсины, накапливающиеся в нем, разрушающие целостность клеток и создающие дополнительную нагрузку на печень. Врачи советуют употреблять мед вприкуску с теплыми жидкостями - водой, чаем или молоком.

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3. Картофель и помидоры

Еще один образец того, как полезные в отдельности продукты дают негативный комплексный эффект. Картофель содержит в себе крахмал, который в сочетании с кислотой помидоров способствует возникновению тяжести в желудке (верный признак замедления процессов пищеварения) и сонливости.

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4. Рыба и яйцо

Их одновременное присутствие в одном блюде дает "ударную" дозу белка – для пищеварения это слишком значительная нагрузка. Эксперты отмечают, что на этом фоне перенасыщенности белком могут возникать сердечно-сосудистые заболевания. Один из белковых источников по их словам лучше заменить овощами.

5. Морковно-апельсиновый фреш

Витамины – это хорошо, но перенасыщенность ими может спровоцировать крайне неприятные проблемы со здоровьем. Морковь и апельсины содержат много витамина А, который в большом количестве может негативно влиять на печень, вызвать изжогу, способствовать нарушению функции почек.

Фото: allfoodsrecipes.com

Напомним, медики назвали пять "вредных" продуктов питания, которые в реальности оказались полезными.

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Видео: РБК-Украина