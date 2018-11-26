Марго Роббі поділилася секретами стрункої фігури

Фото: Марго Роббі (harpersbazaar.com)

28-річна актриса у відмінній формі і завжди чудово виглядає

Відома австралійська актриса, зірка фільмів "Я, Тоня" і "Загін самогубців" Марго Роббі може похвалитися відмінною фігурою, якій заздрять мільйони дівчат по всьому світу. Як же їй вдається тримати себе у формі? Зірка нарешті докладно розповіла, що вона їсть перед зйомками у фільмах і який спорт обирає, пише Daily Mail.

Якщо ви думали, що раціон Роббі складається лише з смузі та зеленого салату, то помилялися. Дівчина дійсно обмежує себе у споживанні солодких напоїв, шоколаду, фастфуду і різних шкідливих жирів, але харчується досить різноманітно.

Фото: Марго Роббі (instagram.com/margotrobbie)

Свій раціон 28-річна зірка описала так: на сніданок зазвичай вона їсть вівсяну кашу з ягодами або зелений смузі, на обід віддає перевагу курці під лимонним соком з коричневим рисом, а на вечерю — тунець з солодкою картоплею або овочі з рисовою локшиною.

Але суворого харчування актриса дотримується лише під час зйомок і для підготовки до них. "У мене не дуже корисна дієта. Я люблю пиво, смажене, бургери. Але якщо мені потрібно в найкоротші терміни влізти в бікіні, то я буду весь день жувати тільки морквину", — поділилася Марго.

Фото: Марго Роббі (harpersbazaar.com)

До речі, вона також не відмовляється від келиха вина, коли хочеться.

Роббі любить інтенсивні кардіо тренування, але також працює над силою і збільшенням м'язової маси. Марго також є прихильницею боксу і вправ для ніг.

Фото: Марго Роббі (instagram.com/margotrobbie)

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Відео: РБК-Україна