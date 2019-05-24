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Рожева мрія: Кендалл Дженнер підкорила мережу повітряним ляльковим образом і стрункими ногами

Lite » Мода 24.05.2019 - 12:57
Рожева мрія: Кендалл Дженнер підкорила мережу повітряним ляльковим образом і стрункими ногами
Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

23-річна супермодель блищить в Каннах

Кендалл Дженнер стала єдиною сестрою, яка пропустила "розовую" вечірку в Лос-Анджелесі з нагоди запуску нової косметичної лінії Кайлі. Тим не менше їй все ж представився шанс приміряти вбрання в такому ж стилі – в Каннах на презентації нової колаборації шведського бренду H&M і італійського модельєра Джамбаттіста Валлі, куди й вирушила зірка.

Рожева мрія: Кендалл Дженнер підкорила мережу повітряним ляльковим образом і стрункими ногамиНайбільш високооплачувана модель у світі в наряді H&M і Giambattista Valli,(фото: instagram.com/amandaleehair)

Кендалл в числі інших моделей удостоїлася честі представляти вбрання з нової колекції на щорічному благодійному вечері amfAR. Дівчина приміряла коротку яскраво-рожеву шифонову сукню з довгим пристібним шлейфом. Вбрання. що складається з безлічі пишних воланів і доповнене поясом на талії, підкреслило тонку талію і довгі стрункі ноги знаменитої красуні. Доповнили картину босоніжки на високих підборах, великі сережки з перлами, розкішна зачіска і макіяж з накладними віями. Загальний вигляд моделі вийшов ляльковим і спокусливим.

Рожева мрія: Кендалл Дженнер підкорила мережу повітряним ляльковим образом і стрункими ногамиРожева мрія: Кендалл Дженнер підкорила мережу повітряним ляльковим образом і стрункими ногамиРожева мрія: Кендалл Дженнер підкорила мережу повітряним ляльковим образом і стрункими ногамиДівчина поділилася з передплатниками серією яскравих знімків (фото: instagram.com/amandaleehair)

Коштувало фото і відео Кендалл потрапити в мережу, як вони викликали бурю емоцій і обговорень. Зрозуміло, позитивних. Першими відреагували сестри Кендалл. "Вау", – написала Кім, яка нещодавно вже захоплювалася красою молодшої сестри. "Як же ти прекрасна", – додала Кортні. А за ними поспішили й інші користувачі мережі.

Рожева мрія: Кендалл Дженнер підкорила мережу повітряним ляльковим образом і стрункими ногамиРожева мрія: Кендалл Дженнер підкорила мережу повітряним ляльковим образом і стрункими ногами

Рожева мрія: Кендалл Дженнер підкорила мережу повітряним ляльковим образом і стрункими ногамиКендалл Дженнер до лиця яскраві образи (фото: instagram.com/styledbyhrush)

  • Свята Мати, яка краса!
  • Боже, це просто абсолютно
  • Це все і навіть більше
  • Так. Чудово.
  • Я не розумію, як можна виглядати настільки ідеально. Вона людина?
  • Боже, я одержима цією
  • Я люблю це плаття, але тут потрібні її довгі ноги. Я б виглядав, як мочалка для ванної
  • Це просто божественно

Рожева мрія: Кендалл Дженнер підкорила мережу повітряним ляльковим образом і стрункими ногамиДизайнер в оточенні своїх моделей (фото: instagram.com/hm)

До речі, колекція з'явиться у продажу ще не скоро – 7 листопада. Але 25 травня в деяких магазинах H&M, а також на сайті бренду декілька моделей будуть виставлені на продаж. Потрібно відзначити, що вбрання з нової лінії, над якими працював креативний директор французького модного Дому Giambattista Valli, вийшли цілком у його дусі. Дизайнер любить підкреслювати красу жінок розкішними пишними сукнями з безліччю оборок, що роблять їх схожими на казкових принцес.

Рожева мрія: Кендалл Дженнер підкорила мережу повітряним ляльковим образом і стрункими ногамиРожева мрія: Кендалл Дженнер підкорила мережу повітряним ляльковим образом і стрункими ногамиРожева мрія: Кендалл Дженнер підкорила мережу повітряним ляльковим образом і стрункими ногамиТворіння Джамбаттіста Валлі (фото: instagram.com/giambattistavalliparis)

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Новини України модельКайли ДженнерКендалл Дженнер
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