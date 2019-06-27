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Фатальна красуня: чарівна Белла Хадід красується на обкладинці французького ELLE

Lite » Мода 27.06.2019 - 18:56
Фатальна красуня: чарівна Белла Хадід красується на обкладинці французького ELLE
Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

22-річна модель прикрасила нову глянсову обкладинку

Белла Хадід, яка є однією з найпопулярніших моделей сучасності, порадувала шанувальників новою яскравою роботою. 22-річна красуня прикрасила обкладинку (а точніше – відразу дві) відомого журналу – французького ELLE. Обидві вони вийшли стильними і вишуканими. На першій молодша Хадід показано крупним планом. А тому відмінно видно її бездоганний макіяж в пісочних тонах від Dior, капелюшок від нью-йоркського бренду Eugenia Kim, а також сережки від Bvlgari, що ідеально гармоніюють з відтінком очей Белли.

Фатальна красуня: чарівна Белла Хадід красується на обкладинці французького ELLEБелла прикрасила чергову обкладинку (фото: instagram.com/bellahadid)

Друга знята на березі моря. Тут Белла постала у всій красі. Вона приміряла жіночний наряд, суцільно з речей культового будинку Dior, лицем якого є дівчина. На Беллі надіто напівпрозоре плаття з чорним візерунком, під якими видно спідню білизну – бюстгальтер і трусики з високою талією, а завершують образ годинник і розкішні прикраси, сережки і браслет, від Bvlgari.

Фатальна красуня: чарівна Белла Хадід красується на обкладинці французького ELLEЖіночна і елегантна Белла в новій зйомці (фото: instagram.com/bellahadid)

"Дуже сонячна Белла Хадід на обкладинці нашого журналу, який з'явиться в газетних кіосках вже завтра", – написали на офіційній сторінці глянцю.

Фатальна красуня: чарівна Белла Хадід красується на обкладинці французького ELLEБелла часто блищить у зйомках для глянцевих видань (фото: instagram.com/bellahadid)

Також у мережу потрапили і інші образи з цієї зйомки. В основному стилісти зробили упор на легкі літні і в той же час елегантні наряди, які підкреслили чуттєву красу дівчини. Сама Белла поки не поділилася з фоловерами цією роботою. Зате в Instagram глянцю вже полетіли перші кадри зі зйомки. Один з них, де вона сидить на піску в сукні з напівоголеною грудьми, вони підписали: "Гламур на сторінці. Одягнена в легкі сукні, які передають безтурботний літній настрій, Белла Хадід дає нам віртуозний урок чуттєвої елегантності!".

Фатальна красуня: чарівна Белла Хадід красується на обкладинці французького ELLE

Белла для іспанського Vogue (фото: instagram.com/bellahadid)

До речі, Белла дуже часто з'являється на обкладинках кращих видань. Тільки за останні три місяці вона прикрасила два журнали Vogue – іспанський і японський. А в перервах вона встигає блищати на шоу, покази та світських івентах.

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