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Від чого варто відмовитися, щоб не виглядати старше своїх років

Lite » Краса 30.06.2019 - 18:33
Від чого варто відмовитися, щоб не виглядати старше своїх років
Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог розповіла, як довше зберегти молодість

Дієтолог Олена Кален розповіла, що потрібно робити, щоб як можна довше зберегти молодість і квітучий зовнішній вигляд. Спочатку вона назвала звички, якими слід обзавестися, щоб виглядати молодше. Тепер же експерт перерахувала на своїй сторінці в Instagram від чого слід відмовитися, щоб не виглядати старше своїх років.

В першу чергу, позбудьтеся від шкідливих звичок. Куріння і алкоголь швидко призводять до старіння і чинять негативний вплив на серцево-судинну систему. Також згубні звички підвищують ризик розвитку раку.

Від чого варто відмовитися, щоб не виглядати старше своїх років
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Бажано зменшити вживання цукру і фаст-фуду. Оскільки в цукрі містяться порожні калорії, які не приносять корисних вітамінів в організм. А в фаст-фуді високий вміст трансжирів. Його вживання негативно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту.

Від чого варто відмовитися, щоб не виглядати старше своїх років
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Від тривалого перебування на сонці. Занадто інтенсивний загар старить. Довге перебування на сонці може призвести до непритомності або сонячного удару.

Від чого варто відмовитися, щоб не виглядати старше своїх років
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Якщо ви хочете з радістю кожен раз дивитися в дзеркало, милуватися своїм відображенням, перетворити своє тіло, насолоджуватися своєю легкістю та вишуканістю - дотримуйтесь перерахованим рекомендацій.

Також вона зазначила, як можна відновити життєві сили і виглядати краще і свіжіше.

Деяким людям допомагає відновити життєві сили нові захоплення і спілкування з близькими людьми. Іншим, навпаки, подобається провести кілька днів на самоті або поїхати подалі від міста.

Загальні рекомендації по відновленню:

  • Якісний сон і відпочинок
  • Медитативні практики
  • Уникання спілкування з токсичними людьми
  • Очищення простору навколо себе
  • Здорове і збалансоване харчування

Від чого варто відмовитися, щоб не виглядати старше своїх років

Ілюстративне фото (pexels.com)

Завжди простіше запобігти, ніж потім лікувати. Щоб не довелося довго відновлюватися, намагайтеся прислухатися до потреб своєї особистості і вчасно їх задовольняти.

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