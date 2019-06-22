Топ-20 продуктів для молодості і краси

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_dzhankulieva)

Додавши в раціон правильні продукти, можна уповільнити процеси старіння

Всі хочуть бути молодими і красивими, але погана їжа та спосіб життя, де багато стресу, недосипів роблять свою справу і це прискорює старіння. Однак з допомогою правильного харчування і потрібних продуктів цей процес можна сповільнити, розповіла на своїй сторінці в Instagram дієтолог Джанкулиева.

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"Перше місце в боротьбі зі старінням займають антиоксиданти. Про це говорять безліч досліджень. Приймаючи бездумно антиоксиданти у вигляді добавок, можна собі нашкодити. А ось отримуючи їх з їжею, ви сповільните процеси старіння не тільки без шкоди, але і з великою користю", - зазначила експерт.

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Топ-20 продуктів, які допоможуть продовжити молодість і зменшити окислювальний стрес:

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Чорнослив;

Какао боби;

Червона квасоля;

Шпинат;

Ілюстративне фото (pexels.com)

Слива;

Волоські горіхи;



Ілюстративне фото (pexels.com)

Ягоди:

Лохина;

Брусниця;

Журавлина;

Ожина;

Агрус;

Жимолость;

Смородина та ін



Ілюстративне фото (pexels.com)

Велика кількість антиоксидантів у спеціях і травах:

Орегано;

Гвоздика;

Кориця;

Куркума;

Ілюстративне фото (pexels.com)

Петрушка;

Базилік;

Шавлія.

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Намагайтеся, щоб більше найменувань цих продуктів були присутні у вашій тарілці кожен день для збереження молодості і краси.

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