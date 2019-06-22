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Топ-20 продуктів для молодості і краси

Lite » Краса 22.06.2019 - 15:06
Топ-20 продуктів для молодості і краси
Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_dzhankulieva)

Додавши в раціон правильні продукти, можна уповільнити процеси старіння

Всі хочуть бути молодими і красивими, але погана їжа та спосіб життя, де багато стресу, недосипів роблять свою справу і це прискорює старіння. Однак з допомогою правильного харчування і потрібних продуктів цей процес можна сповільнити, розповіла на своїй сторінці в Instagram дієтолог Джанкулиева.

"Перше місце в боротьбі зі старінням займають антиоксиданти. Про це говорять безліч досліджень. Приймаючи бездумно антиоксиданти у вигляді добавок, можна собі нашкодити. А ось отримуючи їх з їжею, ви сповільните процеси старіння не тільки без шкоди, але і з великою користю", - зазначила експерт.

Топ-20 продуктів, які допоможуть продовжити молодість і зменшити окислювальний стрес:

  • Чорнослив;
  • Какао боби;
  • Червона квасоля;
  • Шпинат;

Топ-20 продуктів для молодості і краси

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Слива;
  • Волоські горіхи;

Топ-20 продуктів для молодості і краси
Ілюстративне фото (pexels.com)

Ягоди:

  • Лохина;
  • Брусниця;
  • Журавлина;
  • Ожина;
  • Агрус;
  • Жимолость;
  • Смородина та ін

Топ-20 продуктів для молодості і краси
Ілюстративне фото (pexels.com)

Велика кількість антиоксидантів у спеціях і травах:

  • Орегано;
  • Гвоздика;
  • Кориця;
  • Куркума;

Топ-20 продуктів для молодості і краси

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Петрушка;
  • Базилік;
  • Шавлія.


Намагайтеся, щоб більше найменувань цих продуктів були присутні у вашій тарілці кожен день для збереження молодості і краси.

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