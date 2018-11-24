Їжа для активних людей: топ-12 продуктів, які зарядять вас енергією

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Серед продуктів, які максимально підвищують продуктивність — кава, вівсяна каша і хумус

Дієтологи стверджують, що, якщо ви відчуваєте голод незабаром після щільного прийому їжі, ті продукти, які ви споживаєте недостатньо енергоефективні. Вони виділили топ-12 продуктів, які без зайвих калорій допоможуть бути бадьорим протягом усього дня. Про це розповідає Straits Times.

Кава. Кофеїн є абсолютним лідером у боротьбі зі втомою. Але, крім цього, він може прискорити метаболізм, збільшити витривалість, поліпшити фокус і зменшити біль. Це робить каву ідеальним напоєм перед тривалим робочим днем або виснажливим тренуванням. Вівсяна каша. Почніть свій день із вівсяної каші на сніданок замість кукурудзяних пластівців або омлету з хлібом, і ви виявите, що бажання перекусити перед обідом зникло. Якщо смак вівсянки здається вам альтернативним, спробуйте додати в нього мед або йогурт. Хумус. За словами дієтологів, це блюдо з нуту містить настільки багато білка, що може допомогти побороти тягу до солодкого і здоби, а також збалансувати рівень цукру в крові. Велика кількість заліза, що міститься в нуті, допомагає довше відчувати себе бадьорим. Солодка картопля. Дієтологи сходяться на думці, що солодка картопля корисніше звичайної, так як містить в собі більше вітамінів А і С, а також має низький індекс вуглеводів. Проста заміна продукту буде коштувати вам кілька додаткових "бадьорих" годин на тиждень. Квасоля. Вона забезпечує довготривалу енергію завдяки високому вмісту білка. Авокадо. Авокадо містить у собі майже 20 видів вітамінів і мінералів, а також має високу енергетичну цінність — мононенасичені жири — це практично єдиний плід, який допомагає роботі вашого серця. Йогурт. Він насичений білками, кальцієм, магнієм і вітаміном B12, у 100 г йогурту міститься 97 калорій, що дорівнює 406 кДж. Тунець. Ця риба має високий рівень вмісту жирних кислот Омега-3. Тунець також є великим джерелом вітаміну D і білка. Крім збільшення енергетичного рівня в організмі, він допомагає знизити рівень холестерину в артеріях і підвищує імунітет. Куряча грудка. Це головне джерело білка, ключовий компонент, який затримує борошно "голодом". Дослідники з університету іллінойсу виявили, що люди, які споживають більше білка, мають більш високий рівень енергії в порівнянні з людьми, що споживають більшу кількість вуглеводів. Лосось. В лососеві міститься високий рівень жирних кислот омега-3, а також вітамінів і мінералів, що призводить до поліпшення здоров'я. Лосось не допоможе відчувати себе дуже бадьорим, але істотно поліпшить самопочуття. Яйця. В якості основного джерела високоякісного білка дієтологи виділяють курячі яйця. Це також один з рідкісних продуктів, які містять вітамін d, необхідний для формування м'язового і кісткового скелета. Експерти рекомендують обмежити споживання яєць до 1-2 штук в день, оскільки надмірне споживання викликає підвищення холестерину. Темний шоколад. Високий рівень вмісту какао сприяє зниженню артеріального тиску і холестерину, темний шоколад також містить велику кількість антиоксидантів і поживних речовин, таких як залізо, клітковина, калій, фосфор і цинк. Крім того, зерна какао містять високий рівень кофеїну, що дозволяє робити цей десерт максимально корисним в дні великих енерговитрат.

Нагадаємо, що вченими доведено ефективність високоуглеводной дієти.

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