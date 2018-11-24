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Їжа для активних людей: топ-12 продуктів, які зарядять вас енергією

Lite » Краса і здоров'я 24.11.2018 - 15:31
Їжа для активних людей: топ-12 продуктів, які зарядять вас енергією
Фото: (pixabay.com)

Серед продуктів, які максимально підвищують продуктивність — кава, вівсяна каша і хумус

Дієтологи стверджують, що, якщо ви відчуваєте голод незабаром після щільного прийому їжі, ті продукти, які ви споживаєте недостатньо енергоефективні. Вони виділили топ-12 продуктів, які без зайвих калорій допоможуть бути бадьорим протягом усього дня. Про це розповідає Straits Times.

  1. Кава. Кофеїн є абсолютним лідером у боротьбі зі втомою. Але, крім цього, він може прискорити метаболізм, збільшити витривалість, поліпшити фокус і зменшити біль. Це робить каву ідеальним напоєм перед тривалим робочим днем або виснажливим тренуванням.
  2. Вівсяна каша. Почніть свій день із вівсяної каші на сніданок замість кукурудзяних пластівців або омлету з хлібом, і ви виявите, що бажання перекусити перед обідом зникло. Якщо смак вівсянки здається вам альтернативним, спробуйте додати в нього мед або йогурт.
  3. Хумус. За словами дієтологів, це блюдо з нуту містить настільки багато білка, що може допомогти побороти тягу до солодкого і здоби, а також збалансувати рівень цукру в крові. Велика кількість заліза, що міститься в нуті, допомагає довше відчувати себе бадьорим.
  4. Солодка картопля. Дієтологи сходяться на думці, що солодка картопля корисніше звичайної, так як містить в собі більше вітамінів А і С, а також має низький індекс вуглеводів. Проста заміна продукту буде коштувати вам кілька додаткових "бадьорих" годин на тиждень.
  5. Квасоля. Вона забезпечує довготривалу енергію завдяки високому вмісту білка.
  6. Авокадо. Авокадо містить у собі майже 20 видів вітамінів і мінералів, а також має високу енергетичну цінність — мононенасичені жири — це практично єдиний плід, який допомагає роботі вашого серця.
  7. Йогурт. Він насичений білками, кальцієм, магнієм і вітаміном B12, у 100 г йогурту міститься 97 калорій, що дорівнює 406 кДж.
  8. Тунець. Ця риба має високий рівень вмісту жирних кислот Омега-3. Тунець також є великим джерелом вітаміну D і білка. Крім збільшення енергетичного рівня в організмі, він допомагає знизити рівень холестерину в артеріях і підвищує імунітет.
  9. Куряча грудка. Це головне джерело білка, ключовий компонент, який затримує борошно "голодом". Дослідники з університету іллінойсу виявили, що люди, які споживають більше білка, мають більш високий рівень енергії в порівнянні з людьми, що споживають більшу кількість вуглеводів.
  10. Лосось. В лососеві міститься високий рівень жирних кислот омега-3, а також вітамінів і мінералів, що призводить до поліпшення здоров'я. Лосось не допоможе відчувати себе дуже бадьорим, але істотно поліпшить самопочуття.
  11. Яйця. В якості основного джерела високоякісного білка дієтологи виділяють курячі яйця. Це також один з рідкісних продуктів, які містять вітамін d, необхідний для формування м'язового і кісткового скелета. Експерти рекомендують обмежити споживання яєць до 1-2 штук в день, оскільки надмірне споживання викликає підвищення холестерину.
  12. Темний шоколад. Високий рівень вмісту какао сприяє зниженню артеріального тиску і холестерину, темний шоколад також містить велику кількість антиоксидантів і поживних речовин, таких як залізо, клітковина, калій, фосфор і цинк. Крім того, зерна какао містять високий рівень кофеїну, що дозволяє робити цей десерт максимально корисним в дні великих енерговитрат.

Нагадаємо, що вченими доведено ефективність високоуглеводной дієти.

Раніше ми публікували топ-5 продуктів для гарного настрою.

Відео: (video.rbc.ua)

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