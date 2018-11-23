Почувствуй прилив сил и бодрости: топ-5 продуктов для хорошего настроения

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Наше настроение зависит от поступления в организм определенной пищи

В холодное время года, когда тепла и солнца минимум, многие из нас испытывают вялость, плохое настроение и даже депрессию. Чем необходимо дополнить свой рацион, чтобы обрести бодрость, прилив сил и прекрасное расположение духа рассказали эксперты, передает российское СМИ.

1. Банан

Банан - широко известный продукт, который повышает настроение и тонус. При употреблении этого фрукта организм вырабатывает серотонин, что вызывает эйфорию. Содержащийся в бананах магний и витамин В6 отлично воздействуют на нервную систему и улучшают сон.

2. Инжир и финики

Эти экзотические и вкусные фрукты содержат огромное количество калия, который помогает транспортировать аминокислоты триптофана. На подобное взаимодействие наш мозг быстро реагирует, а мы чувствуем прилив хорошего настроения. В инжире и финиках также есть большое количество полезных веществ, которые оказывают благоприятное воздействие на нервную систему.

3. Морская капуста

Говорят, что недостаточное количество адреналина в крови сказывается на настроении не в лучшую сторону. Чтобы этого не случилось, эксперты рекомендуют есть морскую капусту, в которой содержится приличное количество триптофана. Самой полезной считается капуста, которую продают вразвес, а не консервированная.

4. Зеленые овощи

Еще одним веществом, помогающим избавиться от хандры и депрессии, является фолиевая кислота. Ее очень много в спарже, веточках укропа, листьях шпината, перьях зеленого лука и разных видах капусты, поэтому важно не забывать готовить блюда с перечисленными овощами.

5. Цитрусовые

Плоды цитрусовых отлично поднимают настроение не только своей сочностью и яркими цветами, но и огромным содержанием витамина С. Он принимает участие в синтезе норадреналина - вещества, отвечающего за наш тонус, внимание и бодрость.

Фото: (pixabay.com)

Напомним, диетолог рассказала, от какого пищевого продукта стоит избавиться как можно скорее. По словам диетолога, сахар в рационе взрослого человека не должен превышать более 50 г в день. Более того, ВОЗ рекомендует для дополнительной пользы здоровью сократить порции сахара - до 25 г.

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Видео: РБК-Украина