Еда для активных людей: топ-12 продуктов, которые зарядят вас энергией
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В числе продуктов, которые максимально повышают производительность — кофе, овсяная каша и хумус
Диетологи утверждают, что, если вы чувствуете голод вскоре после плотного приема пищи, те продукты, которые вы потребляете недостаточно энергоэффективны. Они выделили топ-12 продуктов, которые без лишних калорий помогут быть бодрыми в течение всего дня. Об этом рассказывает Straits Times.
- Кофе. Кофеин является абсолютным лидером в борьбе с усталостью. Но, кроме этого, он может ускорить метаболизм, увеличить выносливость, улучшить фокус и уменьшить боль. Это делает его идеальным напитком перед длительным рабочим днем или изнурительной тренировкой.
- Овсяная каша. Начните свой день с овсяной каши на завтрак вместо кукурузных хлопьев или омлета с хлебом, и вы обнаружите, что желание перекусить перед обедом исчезло. Если вкус овсянки кажется вам альтернативным, попробуйте добавить в него мед или йогурт.
- Хумус. По словам диетологов, это блюдо из нута содержит настолько много белка, что может помочь побороть тягу к сладкому и мучному, а также сбалансировать уровень сахара в крови. Большое количество железа, содержащееся в нуте, помогает дольше чувствовать себя бодрым.
- Сладкий картофель. Диетологи сходятся во мнении, что сладкий картофель полезнее обычного, так как содержит в себе больше витаминов А и С, а также имеет более низкий индекс углеводов. Простая замена продукта будет стоить вам нескольких дополнительных "бодрых" часов в неделю.
- Фасоль. Они обеспечивают долговременную энергию благодаря высокому содержанию белка.
- Авокадо. Авокадо содержит в себе почти 20 видов витаминов и минералов, а также имеет высокую энергетическую ценность — мононенасыщенные жиры — это практически единственный плод, который помогает работе вашего сердца.
- Йогурт. Он насыщен белком, кальцием, магнием и витамином B12, в 100 г йогурта содержится 97 калорий, что равно 406 кДж.
- Тунец. Эта рыба имеет высокий уровень содержания жирных кислот Омега-3. Тунец также является большим источником витамина D и белка. Помимо увеличения энергетического уровня в организме, он помогает снизить уровень холестерина в артериях и повышает иммунитет.
- Куриная грудка. Это главный источник белка, ключевой компонент, который задерживает муку "голодом". Исследователи из университета штата иллинойс обнаружили, что люди, потребляющие больше белка, имеют более высокий уровень энергии по сравнению с людьми, потребляющими большее количество углеводов.
- Лосось. В лососе содержится высокий уровень жирных кислот омега-3, а также витаминов и минералов, что приводит к улучшению здоровья. Лосось не поможет чувствовать себя очень бодрым, но существенно улучшит самочувствие.
- Яйца. В качестве основного источника высококачественного белка диетологи выделяют куриные яйца. Это также один из редких продуктов, которые содержат витамин d, необходимый для формирования мышечного и костного скелета. Эксперты рекомендуют ограничить потребление яиц до 1-2 штук в день, поскольку чрезмерное потребление вызывает повышение холестерина.
- Темный шоколад. Высокий уровень содержания какао способствует снижению артериального давления и холестерина, темный шоколад также содержит большое количество антиоксидантов и питательных веществ, таких как железо, клетчатка, калий, фосфор и цинк. Помимо того, зерна какао содержат высокий уровень кофеина, что позволяет делать этот десерт максимально полезным в дни больших энергозатрат.
Напомним, что учеными доказана эффективность высокоуглеводной диеты.
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Видео: (video.rbc.ua)