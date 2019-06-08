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Мамине зернятко улюблене: Аніта Луценко захопила мережу фото донечки-іменинниці

Lite » Краса 08.06.2019 - 22:51
Мамине зернятко улюблене: Аніта Луценко захопила мережу фото донечки-іменинниці
Фото: Аніта Луценко (vk.com/Анита Луценко)

Аніта Луценко показала ніжний знімок зі своєю донькою Мією

Фітнес-тренер і експерт по схудненню, ведуча Аніта Луценко не тільки невпинно стежить за своєю спортивною підтягнутою фігурою, але й дає корисні поради в мережі своїм шанувальникам, як ефективно досягти найкращих результатыв для стрункості, і при цьому не стати жертвами анорексії. Однак цього разу знаменитість порадувала фоловерів постом у Instagram зовсім з іншого приводу.

Луценко показала в мережі фото своєї донечки Мії, якій сьогодні, 8 червня, виповнилося три рочки.

"З днем народження нашого янголятка! 3 рочки", - підписала вона теплий, чуттєвий кадр, на якому притискає до серця і обіймають іменинницю - маленьку принцесу.

Мамине зернятко улюблене: Аніта Луценко захопила мережу фото донечки-іменинниці

Фото: instagram.com/anitasporty

У коментарях до фото підписники Аніти ніжно вітають малечу та батьків із Днем народження.

  • Мія з днем народження!
  • Аніта, з іменинницею! Мію з Днем народження! Щастя, радості, усмішок і гармонії у всьому принцесі!
  • Вітаю!
  • З іменинницею вас;
  • Як швидко час іде! З днем народження малятко, а тата й маму - з днем народження принцеси!
  • Мамусино зернятко улюблене;
  • Вітаю з найважливішим днем кожної мами;
  • Це не може не подобатися!

Як повідомлялося, раніше Аніта Луценко детально пояснила, як правильно розрахувати норму кілокалорій на день. Вона опублікувала докладні формули для індивідуального розрахунку показників.

Також ми писали про те, що Аніта Луценко продемонструвала вправу від сутулості для гнучкості тіла.

Додамо, що фітнес-тренер Аніта Луценко навчила, як прийняти себе і полюбити своє тіло.

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