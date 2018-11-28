5 простих продуктів, які завжди повинні бути на кухні

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Ці продукти здатні не тільки нагодувати, але й забезпечити організм корисними речовинами

Для того, щоб шкіра знову виглядала молодою і красивою, а обличчя мало здоровий колір, зовсім не обов'язково вдаватися до послуг пластичного хірурга. Досить правильно скласти раціон і додати потрібні продукти, які зможуть не тільки нагодувати, але й забезпечити організм корисними речовинами, необхідними для жіночого здоров'я і краси. Про це інформує російське ЗМІ.

Яйця

Яйця багаті білками, що містять вітаміни А, Е, D, B12, B3. В жовтках міститься летіцін, нормалізує роботу печінки і судин, і лютен, необхідний для підтримки зору. В яйцях міститься ніацин, який підтримує працездатність мозку, і холін — речовина, яка запобігає розвитку ракових пухлин.

Геркулес

Геркулес — лідер серед каш за змістом корисних речовин і вітамінів. У ньому є фосфор, йод, кремній, калій, кальцій, цинк, вітаміни груп B, C, A, E. Геркулес сприяє очищенню судин і лікуванню захворювань шлунка і кишечника, при цьому містить мінімальну кількість калорій.

Шпинат

Такий багатий склад вітамінів і мінералів, як в шпинаті, зустрічається досить рідко. У ньому є клітковина, вітаміни А, Е, С, Н, К, багато вітамінів групи В, бета-каротин, кальцій, магній, натрій, калій, фосфор, залізо, цинк. У листі шпинату дуже багато білка: більше лише у бобових — молодої квасолі і зеленому горошку.

Молоко

Молоко — незамінне джерело кальцію, який необхідний для підтримки здоров'я зубів, волосся і нігтів. Цінно молоко і як постачальник вітамінів, наприклад, вітамін В12 відповідає за енергетичний обмін в організмі, перетворює жири і вуглеводи в корисну енергію.

Яблука

Переоцінити корисні властивості яблук практично неможливо: це справжня скарбниця вітамінів і мікроелементів, баланс яких сприяє омолодженню і зміцненню імунітету. Яблука містять клітковину, каротин, фолієву кислоту, вітаміни А, В1, В2, В3. У них міститься більше вітаміну С, ніж в апельсинах. Яблука покращують роботу серця і легенів, уповільнюють зростання ракових клітин.

Фото: (pixabay.com)

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Відео: (video.rbc.ua)