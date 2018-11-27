5 распространенных мифов о правильном питании

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Еда и напитки часто содержат скрытые жиры и сахар, что мешает телу уменьшаться

Сегодня правильное питание находится на пике популярности. Все больше людей становятся адептами здорового образа жизни и отказываются от вредных привычек. Однако эксперты утверждают, что есть мифы, связанные с правильным питанием, передает Cosmo.

Миф № 1: все салаты полезны

Овощи — безусловно. Но салаты не состоят из одних овощей. Например, "Цезарь" выглядит весьма полезным, но в нем есть скрытые калории: сыр (6 г жира, 86 ккал), соус (20 г жира, 184 ккал). Данный салат дает сразу 70% дневных жиров/ "Оливье" с "Мимозой" можно отнести туда же. Так что внимательно смотри, что ты ешь и избегай жирных соусов и добавок вроде бекона.

Миф № 2: снэки полезны

Под снэками понимают батончики: мюсли и протеиновые. С одной стороны, они полезны, с другой — достаточно калорийны. В батончиках мюсли содержатся зерна, орехи и семечки, которые соединяются с помощью сахарного сиропа. В одном батончике с йогуртом, фруктами и орехами может оказаться до 4 ложек сахара.

Миф № 3: натуральные ароматизаторы лучше сахара

В последние годы есть тенденция к тому, чтобы заменять сахар чем-то еще. Но это что-то, как правило, не дает дополнительных преимуществ ни в полезных веществах, ни в меньшем числе калорий. Мед или сироп агавы для организма мало чем отличается от добавленного сахара. Поэтому по возможности лучше заменять его фруктами.

Миф № 4: блюда с фруктами полезны по умолчанию

Хлеб с добавлением бананов — это уже не хлеб, а пирог. Туда добавлено куча масла и сахара. Фруктовые напитки часто содержат всего 25−30% сока и богаты сахаром. Но даже в стопроцентных соках теряется часть пользы, которую можно получить из целого фрукта. Смузи тоже под подозрением, особенно если их делаешь не ты сама, — не сможешь проконтролировать отсутствие сиропа, мороженого или сахара.

Миф № 5: напитки некалорийны

Очевидно, что, стремясь похудеть, ты не будешь пить чай с шестью ложками сахара. Но думала ли ты о калорийности алкоголя? Один бокал пива или сладкого вина может "весить" до 300 ккал.

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