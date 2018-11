Танці з зірками 2018: 14 випуск дивитися онлайн

У неділю, 25 листопада, на телеканалі 1+1 відбудеться суперфінал проекту Танці з зірками 2018, в якому вирішиться, хто з учасниць переможе в шоу.

Танці з зірками 2018: випуск 14 дивитись онлайн можна у нас на Lite РБК-Україна:

Зіркові учасники, за яких протягом трьох місяців активно голосували глядачі, в останній раз вийдуть на головний паркет країни, адже 25 листопада назвуть пару, яка стане переможцем проекту.

Не так давно три пари фіналістів виступили в ранковому ефірі "Сніданку з 1+1", де поділилися своїми враженнями про танці, а також подякували глядачів за голосування.

"Я безмежно радий, що ми вже у фіналі, це однозначно одна велика перемога для всіх пар і сподіваюся, що фінал пройде чудово", - прокоментував Іраклі Макацарія.

На цей раз на гала-концерті пари продемонструють по три танці. Два з них глядачі вже бачили в ефірах: це перший номер і яскравий виступ зірок за весь сезон. Третім танцем стане номер-сюрприз, у якому пари продемонструють всі свої набуті танцювальні навички і розкриють особисті історії, про яких телеглядачі ще не чули.

Так, комік Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова, покажуть глядачам вже відомий всім запальний джайв під пісню ВВ "Танці" і яскравий квікстеп в образі Чарлі Чапліна під "Pan pan americano". Третім танцем стане фрістайл. Красень Іраклі Макацарія разом з Яною Заєць покажуть свій пристрасний пасадобль під пісню Sade "Love is Found" і неймовірний фьюжн в образі Michael Јаскѕоп під його ж пісню "Smoth Criminal". Номером-сюрпризом стане грузинський народний танець, який Іраклі мріяв виконати протягом усього сезону. Ведуча Леся Нікітюк зі своїм партнером Максимом Єжовим станцюють два фрістайлу: динамічний з першого ефіру, а другий ліричний під улюблену пісню її дідуся "Цвіте терен". Третім танцем стане квікстеп.

Компанію беззмінному ведучому проекту Юрію Горбунову на зоряному балконі знову складе улюбленець української публіки співак DZIDZIO. На цей раз проект порадує глядачів виступами багатьох спеціальних гостей. Своїми новими композиціями зал "запалять" популярний співак і суддя проекту MONATIK, зірки проекту "Голос країни" Віра Кекелія і Роман Дуда в дуеті, Влад Каращук (LAUD), співачка INGRET і запрошений всесвітньо відомий швейцарський колектив KADEBOSTANY зі своєї популярної композицією "Castle in the Snow2 і відомим саундтреком до найбільш обговорюваного фільму "50 відтінків сірого" - "Crazy in Love".

У фіналі переможцем стане та пара, яка набере найбільшу кількість балів у сумі за результатами оцінок суддів та глядацького голосування. Їх голоси та оцінки переводяться у бали від 1 до 3 (згідно з кількістю фіналістів) і підсумовуються. Лінії для голосування будуть відкриті протягом усього прямого ефіру. Хто стане переможцем оновленого проекту Таанцсо зірками 2018, Ігор Ласточкін, Іраклі Макацарія чи Леся Нікітюк, глядачі дізнаються вже 25 листопада о 21:00 на телеканалі 1+1.

