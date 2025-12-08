ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Когда перестанут действовать паспорта старого образца: официальное разъяснение ГМС

Понедельник 08 декабря 2025 06:40
UA EN RU
Когда перестанут действовать паспорта старого образца: официальное разъяснение ГМС Фото: Паспорт гражданина Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Паспорт гражданина Украины в форме книжечки образца 1994 года и в дальнейшем является действительным документом, и законодательство не устанавливает конечной даты его действия.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной миграционной службы.

В ГМС отметили: если паспорт-книжечка не поврежден и содержит актуальную информацию, обменивать его на ID-карту владелец может по собственному желанию. Обязательной замены таких документов нет.

В каких случаях оформляют ID-карту

Согласно действующему законодательству, паспорт в форме карточки выдают в случаях:

  • оформления документа впервые после достижения 14 лет;
  • потери или похищения паспорта;
  • окончания срока действия ID-карты;
  • изменения персональных данных;
  • обнаружения ошибки в документе;
  • непригодности паспорта к использованию;
  • когда владелец паспортной книжечки не вклеил фото после 25 или 45 лет в определенный законом месячный срок (с учетом особенностей действия военного положения).

Также паспорт-книжечку обменивают на ID-карту во всех случаях, когда требуется ее замена - в частности при порче документа или получении РНОКПП.

Могут ли и дальше выдавать паспорта-книжечки

Выдача паспортов старого образца все еще возможна, но только в исключительных случаях - по решению суда, которое обязывает ГМС оформить документ образца 1994 года.

В Миграционной службе подчеркнули, что паспорта-книжечки не теряют силу автоматически, а их замена на ID-карту остается добровольной, кроме предусмотренных законом оснований.

Ранее РБК-Украина рассказывало о решении Верховной Рады убрать русский язык из паспортов-книжечек. Парламент принял постановление, которое предусматривает, что все записи в таких паспортах отныне будут делать только на украинском языке. Документы старого образца с русскоязычными записями остаются в силе.

Также мы писали, что правительство отменило временный порядок военного времени, который позволял продлевать срок действия паспортов и вписывать в них детей. Теперь оформляют только новые биометрические документы с четкими сроками действия: до 10 лет для взрослых и до 4 лет для детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГМС Документы Паспорт України
Новости
РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: Бровди иронично ответил
РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: Бровди иронично ответил
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне