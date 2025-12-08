Когда перестанут действовать паспорта старого образца: официальное разъяснение ГМС

Паспорт гражданина Украины в форме книжечки образца 1994 года и в дальнейшем является действительным документом, и законодательство не устанавливает конечной даты его действия.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной миграционной службы .

В ГМС отметили: если паспорт-книжечка не поврежден и содержит актуальную информацию, обменивать его на ID-карту владелец может по собственному желанию. Обязательной замены таких документов нет.

В каких случаях оформляют ID-карту

Согласно действующему законодательству, паспорт в форме карточки выдают в случаях:

оформления документа впервые после достижения 14 лет;

потери или похищения паспорта;

окончания срока действия ID-карты;

изменения персональных данных;

обнаружения ошибки в документе;

непригодности паспорта к использованию;

когда владелец паспортной книжечки не вклеил фото после 25 или 45 лет в определенный законом месячный срок (с учетом особенностей действия военного положения).

Также паспорт-книжечку обменивают на ID-карту во всех случаях, когда требуется ее замена - в частности при порче документа или получении РНОКПП.

Могут ли и дальше выдавать паспорта-книжечки

Выдача паспортов старого образца все еще возможна, но только в исключительных случаях - по решению суда, которое обязывает ГМС оформить документ образца 1994 года.

В Миграционной службе подчеркнули, что паспорта-книжечки не теряют силу автоматически, а их замена на ID-карту остается добровольной, кроме предусмотренных законом оснований.