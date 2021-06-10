Багатьох чекають темні часи: як сонячне затемнення вплине на всі знаки Зодіаку

Кільцеве сонячне затемнення відбудеться сьогодні, 10 червня, о 13:42 за київським часом. Астрологи в гороскопі на цей день розповіли, як ця надважлива подія вплине на кожен із знаків Зодіаку.
Про це повідомляє Sputnik.
Овен
У вас можуть виникнути або відновитися проблеми з родичами, складності в подорожах і поїздках, з'являться плітки. Астрологи кажуть, що труднощі вас загартують, тому лякатися їх не варто.
Телець
Тельця чекають певні фінансові проблеми, але особливих матеріальних труднощів не буде, ви з усім впораєтеся.
Близнюки
Близнюкам слід утриматися від зайвої цікавості і перестати поводитися як інфантильна дитина, інакше можуть виникнути проблеми, як в особистому, так і в діловому спілкуванні.
Рак
Раки можуть перебільшувати небезпеки і відчувати незрозумілий страх. Постарайтеся взяти себе в руки - труднощі будуть тимчасовими.
Лев
Вам слід відмовитися від серйозних глобальних планів, авантюр, і поменше ризикувати, інакше є шанс нажити собі неприємності.
Діва
Вас чекають зміни в особистому житті - це може бути перехід на новий рівень або розставання. Також вірогідні конфлікти з батьками або втрата роботи.
Терези
Вас чекають конфлікти. Ймовірні проблеми і труднощі з навчанням, а також сварки з посадовими особами.
Скорпіон
Скорпіонам краще звернути увагу на проблеми зі здоров'ям, прислухатися до сигналів організму, і не запускати проблеми, якщо такі є.
Стрілець
Знак Зодіаку чекає знайомство з майбутнім партнером, можливий перехід відносин на новий рівень, активна громадська робота, підтримка впливової людини.
Козеріг
У представників знака можуть погіршитися умови праці, з'явиться конфлікти з начальником або колегами.
Водолій
Водолії можуть закохатися, задуматися про те, щоб зробити відносини з партнером серйозними. Можливо, важлива подорож або початок активних занять спортом.
Риб
Зміни у Риб торкнуться сімейних справ, придбання або вирішення питань з нерухомістю.
Кільцеве сонячне затемнення відбудеться 10 червня о 13:42 за київським часом. Коли місячний диск проектується на сонячний і кутовий діаметр менше за розміром, він не може повністю закрити Сонце і залишає вузьке і яскраве кільце.
Спостерігати за затемненням зможуть жителі 60 країн світу, серед них Канада, США, майже всі країни Європи.
Побачити його можна буде і на території України (не на всій), але в нашій країні можна буде спостерігати тільки часткове затемнення. Так, побачити явище не зможуть жителі Криму, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.
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