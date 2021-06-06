Кільцеве сонячне затемнення в червні: точна дата і що категорично робити не можна

Коридор затемнень, який почався 26 травня і посилився ретроградним Меркурієм , закінчиться 10 червня. У цей день відбудеться унікальне явище - кільцеве сонячне затемнення.

Що це за явище і як сонячне затемнення може вплинути на людину – читайте в нашому матеріалі нижче.

Кільцеве сонячне затемнення

Кільцеве сонячне затемнення відбудеться 10 червня о 13:42 за київським часом. Коли місячний диск проєктується на сонячний і кутовий діаметр менше за розміром, він не може повністю закрити Сонце і залишає вузьке і яскраве кільце. Побачити його зможуть тільки в окремих місцях земної кулі – в Гренландії, на півночі Росії, в Канаді. При гарній погоді - в Північній Азії, Європі та США.

Як затемнення вплине на людей

Точка цього затемнення знаходиться в Близнюках у з'єднанням з ретроградним Меркурієм. Найсильніше вплив затемнення можуть відчути Близнюки, Діви, Риби та Стрільці.

Основна плутанина і торкнеться спілкування, навчання, переговорів, документів, поїздок. Можливе спотворене сприйняття і зміщення фокуса в розумінні один одного.

Є ризик зробити необдуманий вчинок, порвати стосунки через емоції, спровокувати конфлікт. Але потрібно пам'ятати - все, що буде зруйновано в цей період, відновити буде неможливо. А наслідки доведеться потім довго відчувати на своєму житті.

День може стати дуже емоційним, тривожним і хвилюючим. Можуть бути аварії, гучні злочини, протести, ескалації конфліктів.

Що категорично не можна робити в цей день