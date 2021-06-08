Сонячне затемнення переверне життя цих знаків Зодіаку: Глоба назвав обраних

Гороскоп 2021 обіцяє трьом знакам Зодіаку важливі зміни на цьому особливому тижні, адже 10 червня нас чекає сонячне затемнення. Астролог Павло Глоба розповів про події, які стануть ключовими для представників трьох знаків в період з 8 по 13 червня.

Рак

Ракам Павло Глоба радить рухатися вперед і відмести всі страхи. Цей тиждень почнеться для вас зі сприятливої ноти, коли ви зможете вирішити найважливіші справи. В інші дні краще відійти в сторону і проявляти поменше ініціативи, щоб не було фінансових втрат. Сонячне затемнення внесе певні корективи в особисті відносини - після 10-го червня в цій сфері потрібно бути обережніше.

Діва

Головними сферами в житті Діви на цьому тижні стануть справи, робота, фінанси і бізнес. Астролог каже, що ви з легкістю впораєтеся з поставленими перед вами завданнями. Вам вдасться здивувати начальство і партнерів, підвищити доходи. А ось в коханні у вас почнеться чорна смуга з сварок і непорозуміння. Залиште особисте життя на потім і займіться на вихідних прибиранням.

Козеріг

Козероги на цьому тижні зможуть знайти шлях до щастя. До 10 числа включно людям цього Знака буде усміхатися удача, тому лінуватися ні в якому разі не можна. Потрібно займатися не тільки роботою, але і справами по дому. Якщо ви відчуєте, що не справляєтеся, можна завжди звернутися за допомогою до другої половинки або родичів.