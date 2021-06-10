Многих ждут темные времена: как солнечное затмение повлияет на все знаки Зодиака

Овен

У вас могут возникнуть или возобновиться проблемы с родственниками, сложности в путешествиях и поездках, появятся сплетни. Астрологи говорят, что трудности вас закалят, поэтому пугаться их не стоит.

Телец

Тельца ждут определенные финансовые проблемы, но особых материальных трудностей не будет, вы со всем справитесь.

Близнецы

Близнецам следует воздержаться от излишнего любопытства и перестать вести себя как инфантильный ребенок, иначе могут возникнуть проблемы, как в личном, так и в деловом общении.

Рак

Раки могут преувеличивать опасности и испытывать необъяснимый страх. Постарайтесь взять себя в руки - трудности будут временными.

Лев

Вам следует отказаться от серьезных глобальных планов, авантюр, и поменьше рисковать, иначе есть шанс нажить себе неприятности.

Дева

Вас ждут перемены в личной жизни - это может быть переход на новый уровень или расставание. Также вероятны конфликты с родителями или потеря работы.

Весы

Вас ждут конфликты. Вероятны проблемы и трудности с учебой, а также ссоры с должностными лицами.

Скорпион

Скорпионам лучше обратить внимание на проблемы со здоровьем, прислушаться к сигналам организма, и не запускать проблемы, если такие есть.

Стрелец

Знак зодиака ждет знакомство с будущим партнером, возможен переход отношений на новый уровень, активная общественная работа, поддержка влиятельного человека.

Козерог

У представителей знака могут ухудшиться условия труда, появится конфликты с начальником или коллегами.

Водолей

Водолеи могут влюбиться, задуматься о том, чтобы сделать отношения с партнером серьезными. Возможно важное путешествие или начало активных занятий спортом.

Рыбы

Перемены у Рыб коснутся семейных дел, приобретения или решения вопросов с недвижимостью.

Что известно о солнечном затмении

Кольцевое солнечное затмение произойдет 10 июня в 13:42 по киевскому времени. Когда лунный диск проецируется на солнечный и угловой диаметр меньше по размеру, он не может полностью закрыть Солнце и оставляет узкое и яркое кольцо.

Наблюдать за затмением смогут жители 60 стран мира, среди них Канада, США, почти все страны Европы.

Увидеть его можно будет и на территории Украины (не на всей), но в нашей стране можно будет наблюдать только частичное затмение. Так, увидеть явление не смогут жители Крыма, Одесской, Николаевской и Херсонской областей.