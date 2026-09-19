"Не верьте, что под водой – дома". Репортаж РБК-Украина из туристической Бакоты

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45 лет назад Бакота как населенный пункт исчезла с карты Украины. Ее вместе c еще 28 селами затопили водами Днестра при строительстве ГЭС. Сегодня история этих мест живет в старых фотографиях, документах и воспоминаниях тех, кто застал Бакоту до затопления.

Корреспондентка РБК-Украина побывала в Бакоте, чтобы увидеть место, где сегодня вода скрывает историю села.

"История в воде, душа в скале": где искать прошлое Бакоты

Долина, где когда-то было село, сейчас является Бакотским заливом. На дороге к нему до сих пор стоит автобусная остановка – только теперь здесь импровизированный музей.

На стенах подольская роспись с яркими цветами, десятки фотографий и документов из жизни Бакоты: свадебные фото, паспорта, данные о трудоднях в колхозе, списки умерших во время послевоенного голода.

"Это жизнь села, которого уже не существует. В затопленной долине не только Бакота, а еще почти три десятка сел. Никто когда-то не мог представить, что вода здесь поднимется на 40 метров, но Советскому Союзу нужно было построить еще одну ГЭС", – рассказывает главный специалист общего отдела Староушицкого поселкового совета Игорь Вышемирский.

Рассматриваем старые фотографии: на одной – невеста с караваем, на другой – свадебное гуляние, где собралось, наверное, пол села, на третьей – выпускники школы 1953 года. Еще на одной – улыбающаяся женщина с группой детей.

"Это моя бабушка, которая работала в Бакоте в детском саду. Вот здесь с ней на фото – маленькие бакотяне. Среди них наша местная легенда – Тарас Горбняк – главный исследователь Бакоты, который изучает ее уже почти 30 лет. Здесь еще и не пахло туризмом, когда Тарас Васильевич уже проводил первые экскурсии", – говорит Игорь, указывая на фото.

Тогда мы еще не знаем, что всего через несколько часов нам повезет встретить Тараса Васильевича. А пока отправляемся дальше – той же дорогой, которой еще полвека назад к родному дому ходили бакотяне.

Фото: Остановка-музей "Древняя Бакота" (РБК-Украина)

Впервые Бакота упоминается в летописях 1240 года как укрепленный город. Долгое время она была важным центром Понизовья Днестра, а уже в XVI веке в летописях ее называют селом.

Сегодня Бакота – одна из самых известных туристических локаций Подолья. С смотровой площадки на высоте 120 метров открывается панорама залива: извилистый Днестр "разрезает" холмы, а вода разливается более чем на 1,5 тысячи гектаров. Бакота является частью Национального природного парка "Подольские Товтры" и находится под его охраной.

Но главные хранители памяти о Бакоте – люди, заставшие ее до затопления. Среди них – Тарас Горбняк, которого мы встречаем возле Белой скалы. О Бакоте он написал уже семь книг.

"Мне было 27 лет, когда отселили из Бакоты. Разговоры велись еще с конца 50-х годов, людям говорили: "Не спешите строить дома, потому что село затопят". Но остановишь ли ты того, у кого 10 детей?" – начинает свою историю Тарас Васильевич.

Постановление о строительстве ГЭС на Днестре подписали в 1972-м в Москве. Людям пообещали выдать деньги для переселения.

"Это должно было быть безболезненно, но когда люди узнали, что по условиям должны были сами разрушить свой дом, срубить свой сад и самому уничтожить все, что нажила семья, – начинали плакать. Тогда я, как молодой комсомолец, понимал, что стране нужна электроэнергия, но когда приехал с отцом рушить дом, в котором я родился..., – Тарас Васильевич умолкает на мгновение, затем разворачивает папку и показывает единственное фото своего дома. – Я сделал это фото за 3 часа до разрушения. Тогда понял, что это единственный шанс хоть как-то его сохранить".

Фото: Исследователь Бакоты и работник нацпарка "Подольские Товтры" Тарас Горбняк (РБК-Украина)

Семья Горбняков получила за свой двор 8 тыс. рублей. В то время хороший дом ближе к Каменцу стоил от 12 до 20 тыс., худший вариант в селах можно было найти за 5 тыс. Выделенных государством денег часто не хватало. Люди переселялись на новые места целыми улицами, чтобы сохранить соседство.

"За старый дом государство давало больше, чем за новый. Потому что из новых хозяева еще забирали окна, двери, а из старых – уже нечего было забирать. Государство говорило, что даст кредиты, но под что их брать, если денег вообще не было? Люди параллельно должны были рушить дом, ходить на работу и уже строить новый. Даже одного выходного дня государство не выделяло тем, кто строился", – добавляет Горбняк.

Говорит, больше всего "выиграли" пожилые люди и лица с инвалидностью – им давали ключи от готового жилья, нужно было просто написать заявление.

"Не верьте никому, кто говорит, что под водой можно увидеть дома, церкви и могильные кресты. Все было уничтожено: селяне сами разрушили дома, деревья вырубили. Несколько лет зэки выкапывали кладбища и переносили их. Это было ужасное зрелище. Целостное переселение должно было длиться 8 лет, по факту произошло где-то за 5. К 1981 году долина уже была голая, осенью ее начали затоплять", – добавляет исследователь.

Село Бакота навсегда исчезло под водами. Но увидеть, как жили люди в этом крае, можно в 100-летнем доме-музее в соседней Грушке. Там сохранили местный быт и вещи, рассказывающие о культуре Понизовья Днестра.

Фото: Пейзаж на Бакотский залив со смотровой площадки (РБК-Украина)

Скальный монастырь: духовная история Бакоты

Местные говорят, что история Бакоты скрылась под водами, а вот ее душа живет в скале – пещерном монастыре XI-XV вв. Его вытесали в Белой горе, которая возвышается на 120 метров над водами Днестра.

"Христианский этап монастыря – это десятая часть деяний этого места. Раньше здесь было место поклонения язычников. Во время раскопок в XIX в. на берегу нашли вытесанную стопу на камне, каменные статуи, жертвенники. Вообще способ выдалбливания этих пещер датируют от 1750 до 2000 лет до нашей эры. Монахи же сюда пришли только в XI в. Это подтверждает тогдашняя надпись на пещере кириллицей: "Благослови Христос Григория игумена, давшему силу святому Михаилу", – говорит Горбняк.

Достоверно неизвестно, как здесь осели христиане, но они пришли с юга, считает исследователь. А все, что здесь есть – заимствовано из Византии: способ захоронения, образ жизни.

"Бакота тогда была духовным центром – это доказывает крест-энколпион двусторонний, который нашли во время раскопок. Его имели право носить только священнослужители высокого ранга. Монастырь просуществовал где-то 400 лет, ни одного упоминания или предмета после XV в. здесь уже не нашли", – говорит исследователь.

Фото: Скальный монастырь XI-XV вв. (РБК-Украина)

Сегодня же монастырь имеет статус памятника национального значения. По регистрационным документам он не принадлежит ни одной церкви, однако здесь разрешено проводить службы представителям разных религий.

Заходим в вытесанные пещеры: отовсюду на нас "смотрят" иконы – большинство из них принесли верующие. Одна из центральных – с изображением Бога-Отца. Это большая редкость. Возле икон – записки от верующих. Под ногами у нас – могилы монахов.

"Сюда приезжают верующие разных конфессий, целители, экстрасенсы. 15 лет назад у нас был монах из Тибета. Я тогда спросил его: откуда знает о Бакоте, ведь нашего села нет с 1981-го, монастыря – вообще 600 лет. Он сказал, что существует мир не только материальный, но и духовный, энергетический. Бакота – одно из таких мест, и даже в Тибете знают о ней", – говорит Горбняк, показывая совместный снимок с тибетцем.

Пока мы рассматривали монастырь, поток туристов не прекращается: только отошла одна группа, сразу подходит другая. Кто-то фотографирует детей на фоне могильных ниш, вытесанных в скале. Кто-то просто зашел сюда по дороге к пляжу, который расположен у подножия Белой горы. Тарас Васильевич долго наблюдает за этим молча. Затем, вздыхая, добавляет:

"Корю себя, потому что я приложил много усилий, чтобы популяризировать монастырь. Очень хочу, чтобы он остался духовным местом. Чтобы люди помнили о его святости, а не превратили в проходной двор", – добавляет исследователь.

Фото: Бакотский залив (РБК-Украина)

Навечер отправляемся на прогулку на катере вдоль скалистых берегов Бакоты. После августовского жаркого дня огромный залив и скалы чем-то напоминают Крым.

Вглядываюсь в темную воду, боясь все-таки увидеть могильные кресты и другие следы "бакотской цивилизации". Напрасно. Солнце в очередной раз садится над водами Днестра, где похоронено село.