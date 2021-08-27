Гороскоп на вересень 2021 для Стрільця: вас чекає тріумф і визнання!

У вересні 2021 ви будете займатися роботою, кар'єрою, підвищенням або зміною свого статусу, хтось одружиться, а хтось розлучиться. У когось буде поповнення сімейства, народяться діти і онуки.

Астролог вважає, що Стрілець в перший місяць осені дочекається нарешті тріумфу і визнання. Ваше честолюбство, активність і прозорливість в поєднанні з працьовитістю і старанністю дадуть колосальну результативність.

"План, справа, програма, стартап над яким ви працювали, буде схвалено, програма схвалена. Ви отримаєте значний "прихід". Успішними стануть закордонні відрядження та зв'язки. У поїздці можливо познайомитися з досить впливовою людиною, яка зіграє важливу роль", - розповідає Аріна Артуровна.

Буде можливість побалувати себе подарунками: поновіть гардероб, замовте консультацію або онлайн-курс, абонемент у фітнес-клуб або салон.

При цьому можуть накопичитися домашні труднощі через неправильне розосередження сил між роботою і сім'єю. Треба з початку місяця потурбуватися про ваш робочий графік і розваги, щоб зберегти теплі відносини і з домашніми, і з начальством.

Також протягом місяця будьте уважні, позаяк можуть бути обмани і безглузді ситуації з боку родичів, начальства, покупки (продажу, оренди) нерухомості, землі. Хтось із родичів може запити або захворіти.