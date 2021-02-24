Гороскоп на березень 2021 для Терезів: що кардинально зміниться у вашому житті

Терезам в березні варто зайнятися своїм здоров'ям, відновити емоційний і фізичний стан. Якщо у вас будуть будь-які хірургічні втручання, то вони досить успішно пройдуть.

На роботі або серед підлеглих налагодиться клімат, можуть зав'язатися дружні чи романтичні стосунки, так само будуть можливості змінити умови праці на більш вигідні та комфортні.

"У цей період ви краще визначите особистий статус і вплив серед тих, з ким працюєте. Також цей період сприятливий для завоювання авторитету серед професіоналів, покращення стосунків з членами родини та обслуговуючим персоналом, з колегами. Сприятливий час для пошуку домашнього персоналу і нових найманих працівників", - розповідає астролог.

Крім того в березні передбачаються вимушені або заплановані відрядження і поїздки на виставки, конференції та презентації. У Терезів можуть з'явитися справи за кордоном або можуть запропонувати роботу в іноземній фірмі, або ж справа обмежиться діловими контактами з іноземними партнерами по бізнесу, що буде досить ефективно

"Це гарний час, щоб навести порядок вдома і на роботі, почати ремонт, відремонтувати будь-якого роду поломки, оформити документи на прописку або будь-яку нерухомість, вирішити питання організації бізнесу або землі", - радить фахівець