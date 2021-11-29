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Гороскоп на грудень 2021 для Водолія: в чому ви приречені на успіх, а звідки зваляться невдачі

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Понеділок 29 листопада 2021 10:00
Гороскоп на грудень 2021 для Водолія: в чому ви приречені на успіх, а звідки зваляться невдачі Фото: Гороскоп на грудень 2021 для Водолія (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на грудень 2021 для Водолія розповість, що приготували зірки і планети представникам знака Зодіаку в кінці року. У чому вам пощастить, а звідки прийдуть небезпеки - читайте нижче в нашому матеріалі.

Прогнозом з Lite поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

За словами астролога, в грудні Водоліїв чекає повна реалізація всіх ідей і складених заздалегідь планів.

Що приготувала вам ділова і фінансова сторона життя

"У когось можуть з'явитися впливові покровителі і спонсори, хтось знайде корисне знайомство, а у когось виникне необхідність домогтися розташування людей старших за віком або рангом", - говорить Аріна.

Головне - правильно скористатися наданим шансом. Не варто відмовляти в підтримці друзям і близькими - і в майбутньому році ваша моральна інвестиція буде повернута з відсотками.

Представники цього знака Зодіаку будуть відкриті для нових, актуальних знань, що дозволить їм стати більш ерудованими і посприяє зростанню особистого авторитету.

Будь-який значущий бізнес-проект буде виконуватися оперативно і з відчутним результатом. Перша декада грудня буде ознаменована у Водоліїв інноваціями, але при цьому вони повинні знати, що в останні дні місяця їх чекають рутинні справи.

Доходи цього місяця не обіцяють бути стабільними. Причина тут - в самих Водоліях, так як у них спостерігається проблема з вибором реалізації - збирати або витрачати.

Вас чекає багато нових знайомств

Ймовірно, що в середині грудня у представників цього знака з'явиться багато нових знайомств. Проте, розташування зірок вказує на те, що ці знайомства будуть ділового, а не романтичного характеру.

Що стосується особистого життя, то ніяких зрушень для серйозних знайомств у самотніх Водоліїв не передбачається, а у сімейних спостерігається повна гармонія і рівновага відносин.

Зі здоров'ям потрібно бути обережніше

У плані здоров'я Водоліям потрібно бути уважними і обережними. Найкраще дотримуватися правильного розпорядку дня, висипатися, не допускати зайвих перевантажень, а також гуляти на свіжому повітрі.

Крім того, в грудні потрібно бути уважним на вулиці, в транспорті.

Свята відзначайте зі своїми покровителями, колегами по клубу та інтересам або з друзями.

Раніше астролог розповіла також, що чекає в грудні 2021 Овна, Тільця, Близнюків, Рака, Лева, Діву, Терези, Скорпіона, Стрільця і Козерога.

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