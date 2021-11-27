Гороскоп на грудень 2021 для знака Терези: що вам не можна робити, а що потрібно обов'язково

Гороскоп на грудень 2021 для знака Зодіаку Терези від астролога розповість, чого чекати вам у сфері фінансів, любові, кар'єри, здоров'я. Експерт дала важливі поради людям, народженим під цим сузір'ям.

Прогнозом на кінець року з Lite поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

Під впливом Венери, в грудні Терези будуть приділяти велику кількість часу і уваги своїй зовнішності. Хтось піде на кардинальні зміни і пластичні операції. Багатьох з вас поглинуть турботи про будинок і сім'ю.

Планети говорять про потенціал для поліпшення побутових питань - можливо, на рівні зміни місця проживання або капітального ремонту. У цьому питанні Терезам слід покладатися на допомогу і підтримку найближчих людей.

Але в загальному, при правильному підході до організації робочого простору і плануванні, можна очікувати тільки ефективного результату і гармонійного взаєморозуміння.

Що буде з фінансами

За словами астролога, фінансові доходи будуть стабільними - без злетів і падінь. В якості додаткового джерела можна розглядати несподіваний виграш в лотерею або при участі в передноворічній акції.

Хорошу віддачу Терези отримають при рішенні зайнятися самоосвітою. Ті, хто любить хендмейд у всіх його проявах, повинні зайнятися цією справою, так як вона саме зараз може забезпечити великі дивіденди.

Друга декада грудня принесе Терезам багато нових ділових і дружніх контактів. У цей період вони відчують прилив сил і небувалу внутрішню енергетику, завдяки чому за дуже короткий термін зможуть зробити значний обсяг накопиченої роботи.

"При цьому виставляти себе на публічний огляд не варто, а ось друзі і близькі дійсно допоможуть розібратися в собі, у своєму світовідчутті", - радить Аріна Артуровна.

На особистому фронті все спокійно

Ближче до кінця місяця краще не приймати рішення про укладення шлюбу, так як через деякий час ви можете змінити свою думку.

Деяких Терезів чекають цікаві поїздки, знайомства і відрядження.

Здоров'я не підведе, але все ж будьте обережні

У плані здоров'я все буде стабільно. Єдине, на що слід звернути увагу - це нервова система. Потрібно максимально контролювати емоції, не піддаючись паніці і похмурим настроям.

Скористайтеся моментом і відпочиньте де-небудь за містом, лазні або СПА. Шлях до хорошого самопочуття - здоровий "пофігізм" і правильний спосіб життя.

Новорічні свята добре провести в поїздці, серед друзів або братів-сестер.