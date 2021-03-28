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Гороскоп на квітень для Стрільця: весна принесе вам ключові зміни

Новость на русском → Неділя 28 березня 2021 19:00
Гороскоп на квітень для Стрільця: весна принесе вам ключові зміни Колаж РБК-Україна: Гороскоп на квітень 2021 для Стрільця
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на квітень 2021 для знака Зодіаку Стрілець підкаже, до яких важливих змін вам потрібно бути готовими у другий місяць весни. Читайте нижче в матеріалі, що чекає Стрільця в наступному місяці.

Прогноз на квітень склала відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

У квітні Стрільцеві доведеться брати відповідальність за себе та інших людей, щоб побудувати довгострокове партнерство в будь-якій сфері.

"Це час для оформлення договорів, контрактів, переговорів, продуктивного спілкування, отримання юридичних або інших консультаційних послуг. Активізація партнерів, клієнтів і конкурентів (ворогів)", - пише астролог.

У фінансовій сфері потрібно бути пильним, так як можуть бути нераціональні вкладення коштів, невдалі спекуляції, надмірні витрати на дітей, розваги. Також втрати від ігор на біржі, азартних ігор, казино і т. д. Протягом місяця ваша команда може принести короткостроковий прибуток.

Сприятливо будуть проходити всіляке навчання, цікаві нетворкінги, відвідування курсів, виставок, театрів, справи, пов'язані з дітьми, їх навчанням, спортом, іграми, розвагами. Може виникнути інтерес до чого-небудь або поява нового хобі.

"При правильному розподілі ролей і спілкуванні, вам буде щастити в питаннях кохання і шлюбу. Можливо, ви відчуєте щось особливе, що раніше не вдавалося", - додала Аріна Артуровна.

Раніше астролог також поділилася гороскопом на квітень 2021-го року для Овна, Тільця, Близнюків, Рака, Лева, Діви, Терезів і Скорпіона.

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