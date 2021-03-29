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Гороскоп на квітень для Козерога: астролог назвала ключові зміни для вас

Новость на русском → Понеділок 29 березня 2021 20:00
Гороскоп на квітень для Козерога: астролог назвала ключові зміни для вас Колаж РБК-Україна: Гороскоп на квітень 2021 Козерога
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на квітень 2021 для Козерога обіцяє знаку Зодіаку ряд змін, особливо у сфері кар'єри та роботи. У вас може навіть виникнути бажання звільнитися, а здоров'я може похитнутися.

Прогноз на квітень для Козерога склала відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

Швидше за все, у квітні, вас торкнуться справи вдома, здоров'я, роботи, сім'ї, дітей, батьків і нерухомості. Приділіть більше уваги батькам і родичам, оскільки можуть бути конфліктні ситуації з батьком, родиною.

"Можливі звістки, що стосуються членів родини або інформація від батьків, які можуть дати якісь дрібні доручення або попросити про допомогу. Поїздки, що стосуються нерухомості, або ви вирішите відвідати родичів", - прогнозує астролог.

Не виключено, що з якихось причин вам доведеться попрацювати вдома. Якщо ви давно планували переїхати, то цей період підходить для пошуку варіантів. Це час сприятливий для наведення довідок в архівах, оформлення документів, пов'язаних із земельними ділянками, акціями, нерухомістю, сільським господарством, садівництвом, питаннями оренди.

У квітні у Козерога можуть виникнути труднощі в колективі, напружена атмосфера. У керівників може відбутися конфлікт з підлеглими через їх безвідповідальність або низький професійний рівень.

"Потрібно проявити максимальну концентрацію і водночас гнучкість, щоб з одного боку - уникнути неточних або двозначних вказівок, а з іншого - не створювати конфліктну ситуацію", - радить Аріна.

У найманих працівників можуть виникнути проблеми з керівництвом і бажання звільнитися. Щоб цього уникнути, проявіть в ці більше енергії і ентузіазму в роботі, і це добре, оскільки вас чекає безліч справ.

"Побережіть себе в цьому місяці, позаяк погане самопочуття може піднести неприємні сюрпризи, дадуть про себе знати хронічні хвороби. Гарний час для зачаття та планування сім'ї", - додала астролог.

Раніше астролог також поділилася гороскопом на квітень 2021-го року для Овна, Тільця, Близнюків, Рака, Лева, Діви, Терезів, Скорпіона і Стрільця.

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