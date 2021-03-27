Гороскоп на квітень 2021 для Терезів: астролог назвала головні зміни у вашому житті

Гороскоп на квітень 2021 для Терезів обіцяє важливі зміни у вашому житті. Особливо багато сюрпризів чекає на вас в середині весни в коханні, а Терези-одинаки взагалі можуть зустріти свою половинку.

Гороскопом на квітень для Терезів з нами поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком). Дивіться нижче в матеріалі, що на вас чекає в наступному місяці.

На думку астролога, для Терезів на перший план у квітні вийде партнерство - ділове і особисте. Вона вважає, що в цьому місяці варто задуматися, а чи той партнер поруч з вами?

"Як впливає партнер на вас: сприяє просуванню або навпаки, обмежує і тому ви деградуєте. Чи підвищився ваш статус і фінансове становище завдяки такій співпраці або союзу?! В цілому ви будете налаштовані на дискусії і обговорення цих питань і подальших планів розвитку", - пише Аріна Артуровна.

У цьому місяці вам будуть надані можливості укласти нові вигідні контракти, розширити клієнтську базу, провести рекламні компанії і домогтися тих умов, які потрібні вам. Сміливо рекламуйте свої товари і послуги або знайдіть спеціаліста з просування. Можливо для свого просування, вам знадобиться підвищити свій професійний рівень за допомогою навчання або вивчити іноземну мову.

У сфері кохання вас теж чекають зміни. Самотні Терези можуть закохатися або ж існуючі відносини заграють новими фарбами. Вам буде супроводжувати успіх в коханні і шлюбі, будь-яких розвагах, конкурсах, творчості, консультаціях, всіх справах, пов'язаних з дітьми. Також можуть бути несподівані подарунки та сюрпризи. Сприятливий час, щоб відправитися в подорож зі своїм партнером.

"Постарайтеся не нагнітати обстановку вдома і не сперечатися зі своїми родичами та батьками. У цьому місяці краще не робити ніяких маніпуляцій з нерухомістю, оскільки можуть бути суперечливі, конфліктні ситуації, пов'язані з розподілом майна, купівлею та орендою", - підсумувала астролог.