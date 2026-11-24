Когда в Киеве начнут продавать елки: появилась точная дата
В этом году в Киеве планируют открыть более 140 официальных елочных ярмарок. Их можно будет найти во всех районах города.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Когда начнут продавать елки в Киеве
В Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА рассказали, что официальные елочные ярмарки в Киеве заработают с 5 декабря 2026 года.
"Несмотря на ежедневные вызовы, столица готовится к зимним праздникам", - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что в целом сезонные ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений будут традиционно открыты:
- с субботы, 5 декабря;
- до четверга, 31 декабря.
Что предлагают предпринимателям
Предпринимателей приглашают:
- приобщиться к этой традиции;
- представить свою продукцию.
"Заинтересованные в участии могут обращаться непосредственно к организаторам для уточнения условий размещения и порядка участия в ярмарках", - объяснили в КГГА.
При этом организаторами выступают коммунальные предприятия города Киева, подчиненные Департаменту:
- КП "Владимирский рынок";
- КП "Житний рынок";
- КП "Свиточ".
О чем просят жителей и гостей города
Жителей и гостей Киева призывают:
- планировать праздничные покупки заблаговременно;
- соблюдать правила безопасности.
"А в случае объявления воздушной тревоги - направляться к ближайшему укрытию", - подчеркнули в пресс-службе КГГА.
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Адреса елочных ярмарок в разных районах
По данным Департамента КГГА, в 2026 году в Киеве планируют постепенно обустроить официальные елочные ярмарки по более чем 140 адресам - во всех 10 районах города.
Голосеевский район:
- пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича;
- ул. Самойла Кошки, 7;
- ул. Степана Рудницкого, 6-А;
- ул. Васильковская, 8;
- пер. Руслана Лужевского, 1 (локация 1);
- ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса "Теремки-2");
- просп. Академика Глушкова, 16-16/7;
- просп. Академика Глушкова, 31;
- ул. Метрологическая, 19;
- ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофаниевский");
- ул. Феодосийская;
- просп. Науки, 8;
- Кольцевая дорога, 1 (заезд в ТЦ "Республика");
- ул. Антоновича, 176 (ТРЦ "Ocean Plaza").
Дарницкий район:
- ул. Архитектора Вербицкого, 16;
- ул. Братства тарасовцев, 9;
- ул. Елизаветы Чавдар, 1;
- ул. Елизаветы Чавдар, 13;
- ул. Здолбуновская, 2;
- ул. Здолбуновская, 17;
- ул. Михаила Драгоманова, 14;
- ул. Елены Пчилки, 2;
- пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);
- ул. Срибнокильская, 13;
- ул. Ялтинская, 5-Б;
- пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;
- ул. Александра Мишуги, 1;
- ул. Александра Мишуги, 2;
- пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко;
- пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;
- просп. Петра Григоренко, 26;
- просп. Петра Григоренко, 32-Б;
- просп. Петра Григоренко, 41-43;
- Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус");
- ул. Заречная, 1;
- Харьковское шоссе, 160 (возле ТЦ "Варус");
- мкр. Бортничи (пересечение улиц Светлой и Автопарковой).
Деснянский район:
- ул. Рональда Рейгана, 4;
- ул. Рональда Рейгана, 8;
- просп. Червоной Калины, 15;
- просп. Червоной Калины, 26;
- просп. Червоной Калины, 44;
- просп. Червоной Калины, 60/10;
- просп. Червоной Калины, 95-97;
- ул. Героев Энергетиков, 2;
- ул. Героев Энергетиков, 2-Б (выезд с АЗС "WOG");
- ул. Героев Энергетиков, 4;
- ул. Героев Энергетиков, 5;
- ул. Героев Энергетиков, 6;
- ул. Героев Энергетиков, 11 (возле светофора);
- ул. Милютенко, 34 (разделительная полоса);
- ул. Гетмана Павла Полуботко, 65 (локация 1);
- станция метро "Черниговская".
Днепровский район:
- бульв. Игоря Шамо, 2/7;
- ул. Андрея Малышко, 4-А;
- ул. Ивана Миколайчука, 9;
- ул. Миропольская, 25;
- ул. Радужная, 4;
- просп. Павла Тычины, 7;
- просп. Соборности, 2/1;
- пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо;
- пересечение улиц Игоря Юхновского и Остафия Дашкевича;
- ул. Регенераторная, 4;
- пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича.
Оболонский район:
- пл. Петропавловская, 2;
- просп. Владимира Ивасюка, 27-Б;
- просп. Владимира Ивасюка, 46;
- ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8;
- просп. Оболонский, 1-Б;
- просп. Оболонский, 52-А;
- ул. Полярная, 8-Б;
- ул. Героев Днепра, 29-В;
- ул. Героев Днепра, 30;
- ул. Героев Днепра, 32;
- ул. Героев Днепра, 41;
- ул. Иорданская, 17;
- ул. Героев полка "Азов", 3;
- ул. Героев полка "Азов", 12;
- ул. Героев полка "Азов", 34;
- ул. Александра Архипенко, 6-А;
- пл. Оболонская, 6;
- просп. Литовский, 2;
- просп. Дмитрия Павлычко, 3/4.
Печерский район:
- бульв. Николая Михновского, 25;
- бульв. Николая Михновского, 30/1;
- ул. Большая Васильковская, 107;
- пл. Леси Украинки, 1;
- пл. Леси Украинки, 26;
- ул. Шота Руставели, 16 (в пределах территории заведения "Мілк бар").
Подольский район:
- ул. Верхний Вал, 16 (локация №1);
- ул. Верхний Вал, 16 (локация №2);
- ул. Верхний Вал, 16 (локация №3);
- пересечение улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация №4);
- ул. Кирилловская, 125 (на месте демонтированных МАФов);
- ул. Кирилловская, 129;
- ул. Светлицкого, 30/20 (локация 1) (РГА);
- ул. Светлицкого, 30/20 (возле магазина "Ева", локация 2);
- ул. Вышгородская, 21/6 (возле супермаркета "Сільпо");
- просп. Европейского Союза, 12-А (возле супермаркета "АТБ");
- просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент");
- просп. Европейского Союза, 80;
- ул. Межигорская, 56/63-А (возле теннисных кортов);
- просп. Свободы, 28;
- просп. Василия Порика, 13 (на месте демонтированных МАФов);
- пересечение улиц Петропавловской и Кирилловской, 111 (на месте демонтированных МАФов).
Святошинский район:
- бульв. Николая Руденко, 13;
- бульв. Николая Руденко, 14;
- бульв. Николая Руденко, 15;
- ул. Василия Кучера, 5;
- ул. Симиренко, 10;
- ул. Симиренко, 17;
- ул. Зодчих, 46;
- ул. Зодчих, 62;
- ул. Зодчих, 68/2;
- ул. Тулузы, 2/58;
- ул. Якуба Коласа, 23;
- ул. Ирпенская, 76-80;
- ул. Подлесная, 1;
- ул. Академика Булаховского, 30;
- ул. Академика Ефремова, 2;
- ул. Академика Ефремова, 8;
- просп. Леся Курбаса, 16-А.
Соломенский район:
- ул. Борщаговская, 154-А;
- ул. Василия Липковского, 3;
- ул. Кадетский Гай, 3;
- просп. Воздушных сил, 18/2;
- просп. Воздушных сил, 21;
- ул. Соломенская, 21;
- ул. Соломенская, 39;
- бульв. Чоколовский, 3;
- бульв. Чоколовский, 19-21;
- бульв. Чоколовский, 24.
Шевченковский район:
- ул. Юрия Ильенко, 1;
- ул. Данила Щербаковского, 56;
- пересечение улиц Игоря Турчина и Мрии;
- ул. Парково-Сырецкая, 10;
- ул. Ольжича, 14;
- ул. Елены Телиги, 31/1;
- ул. Щусева, 5;
- пересечение улиц Елены Телиги и Щусева;
- ул. Дорогожицкая, 13/14.
Напомним, ранее мы рассказывали о елках в Украине на Новый год - сколько деревьев заготовят и что известно о ценах.
Кроме того, мы объясняли, что известно о концепции главной елки страны 2026 года в Киеве.
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