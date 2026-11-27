Аспиранты и докторанты будут и дальше получать академические стипендии, размер которых зависит от должностных окладов по Единой тарифной сетке. Ожидаемого с 1 сентября повышения выплат не будет. Соответствующую норму закрепил Кабинет Министров Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на " Освіта.юа ".

По каким правилам будут начисляться стипендии

Согласно постановлению правительства, в 2026 году для определения размера академических стипендий ассистентам-стажерам, аспирантам и докторантам будут применяться должностные оклады, установленные постановлением Кабмина №1298 от 30 августа 2002 года.

Настоящий документ определяет оплату труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов.

Кого еще будут касаться изменения

Такой порядок распространяется не только на академические стипендии аспирантам и докторантам. По этим же правилам будут определяться размеры академических стипендий Кабинета Министров Украины и стипендий имени Михаила Грушевского.

Следовательно, в 2026 году выплаты будут начисляться по действующему механизму, привязанному к должностным окладам по Единой тарифной сетке. Повышения с 1 сентября, на которое могли рассчитывать аспиранты, не произойдет.