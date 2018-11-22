Зима на порозі: як вибрати тепле і непромокаюче взуття

Ілюстративне фото (maxpixel.net)

При покупці потрібно перевіряти всі - від утеплювача до підошви

Зимова погода в Україні дуже нестійка і коливається від сильних морозів до сльоти під ногами. Тому зимове взуття потрібно вибирати ретельно, тепле і водостійке. Про це пише "Сьогодні".

Два експерта, продавець взуттєвого магазину Ірина Симоненко і майстер з індивідуального пошиття взуття Максим Гусаков розповіли українцям про те, на що потрібно звертати увагу при купівлі черевиків або чобіт.

Фахівці рекомендують тим, хто любить взимку бродити по парку або змушений подовгу стояти на зупинках, віддати перевагу взутті з натуральної шкіри і хутра.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Для тих, хто любить активний відпочинок, підійдуть черевики з мембранними технологіями. Вони легкі, зручні і відштовхують вологу. Крім того, вони досить теплі.

Визначити натуральну шкіру досить просто – якщо потримати виріб зі шкіри в руках, то вона нагріється, а якщо ні – то це замінник. Є ще один тест – натиснути на виріб нігтем пальця. Якщо слід буде довго розпрямлятися, то це натуральна шкіра, якщо відразу повернеться в початкове положення – це замінник.

Також варто звернути увагу на щільність носка і задника – вони повинні бути твердими і не прогинатися, інакше взуття швидко втратить свою первинну форму.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

При покупці потрібно звернути увагу на хутро. Виробники часто, щоб заощадити, можуть використовувати натуральне хутро тільки там, де його видно, а всередині виробу замінюють штучним. Потрібно засунути руку всередину черевика або чобота і визначити, чи немає різниці між утеплювачем. Заодно варто перевірити, чи немає всередині швів чи виступаючих елементів, які в наслідку можуть заподіювати дискомфорт.

Експерти рекомендують вибирати зимове взуття на високій підошві, невеликому каблуці або на високому протекторі. Невелика платформа або танкетка – самий підходящий варіант, так як з підошви змити плями або бруд набагато легше, ніж з замші. Протектори повинні бути глибокими і рельєфними – це захистить ноги від ковзання.

Будь-яку підошву потрібно перевіряти перед покупкою. Вона повинна щільно прилягати до виробу, добре гнутися.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

При виборі зимових чобіт на шпильці, потрібно перевірити супінатор. Для цього потрібно поставити чобіт рівно і натиснути на підйом. Якщо каблук при цьому втратив стійкість, значить супінатор поганий і при ходьбі буде дискомфорт.

На даний момент підошви виробляють з трьох матеріалів: полівінілхлорид, термопласт і поліуретан.

Полівінілхлорид – найдешевший варіант. Таке взуття ковзає і швидко зношується. Термопласт – новий матеріал, він теплий, довговічний і не ковзає. Поліуретан – щільний матеріал, але легкий. Він відмінно переносить перепади температури, але не довговічний, такого взуття вистачить на кілька років.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Ще один важливий момент у взутті – це блискавка. В застебнутому вигляді ланки повинні розташовуватися прямо і строго паралельно один одному. Якщо вони розташовані "ялинкою", то це говорить про те, що вони погано закріплені. Проведіть по змійці пальцем. В хорошому виробі не повинно бути ніяких задирок і шорсткостей. Застібка повинна бути розташована досить високо, не менше 1 см від підошви – тоді взуття не буде протікати. А з внутрішньої сторони має бути клапан.

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Відео: РБК-Україна