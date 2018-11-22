Зима на пороге: как выбрать теплую и непромокаемую обувь

Иллюстративное фото (maxpixel.net)

При покупке нужно проверять все - от утеплителя до подошвы

Зимняя погода в Украине очень неустойчива и колеблется от сильных морозов до слякоти под ногами. Поэтому зимнюю обувь нужно выбрать тщательно, теплую и непромокаемую. Об этом пишет "Сегодня".

Два эксперта, продавец обувного магазина Ирина Симоненко и мастер по индивидуальному пошиву обуви Максим Гусаков рассказали украинцам о том, на что нужно обращать внимание при покупке ботинок или сапог.

Специалисты рекомендуют тем, кто любит зимой бродить по парку или вынужден подолгу стоять на остановках, отдать предпочтение обуви из натуральной кожи и на меху.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Для тех, кто любит активный отдых, подойдут ботинки с мембранными технологиями. Они легкие, удобные и отталкивают влагу. Кроме того, они достаточно теплые.

Определить натуральную кожу достаточно просто – если подержать изделие из кожи в руках, то оно нагреется, а если нет – то это заменитель. Есть еще один тест – нажать на коду ногтем пальца. Если след будет долго распрямляться, то это натуральная кожа, если сразу вернется в исходное положение – это заменитель.

Также стоит обратить внимание на плотность носка и задника – они должны быть твердыми и не прогибаться, иначе обувь быстро утратит свою первоначальную форму.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

При покупке нужно обратить внимание на мех. Производители часто, чтобы сэкономить, могут использовать натуральный мех только там, где его видно, а внутри изделия заменяют искусственным. Нужно засунуть руку внутрь ботинка или сапога и определить, нет ли разницы между утеплителем. Заодно стоит проверить, нет ли внутри швов или выступающих элементов, которые в последствии могут причинять дискомфорт.

Эксперты рекомендуют выбирать зимнюю обувь на высокой подошве, небольшом каблуке или на высоком протекторе. Небольшая платформа или танкетка – самый подходящий вариант, так как с подошвы смыть разводы или грязь намного легче, чем с замши. Протекторы должны быть глубокими и рельефными – это защитит ноги от скольжения.

Любую подошву нужно проверять перед покупкой. Она должна плотно прилегать к изделию, хорошо гнуться.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

При выборе зимних сапог на шпильке, нужно проверить супинатор. Для этого нужно поставить сапог ровно и нажать на подъем. Если каблук при этом потерял устойчивость, значит супинатор плохой и при ходьбе будет дискомфорт.

На данный момент подошвы производят из трех материалов: поливинилхлорид, термопласт и полиуретан.

Поливинилхлорид – самый дешевый вариант. Такая обувь скользит и быстро изнашивается. Термопласт – новый материал, он теплый, долговечный и не скользит. Полиуретан – плотный материал, но легкий. Он отлично переносит перепады температуры, но не долговечен, такой обуви хватит на несколько лет.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Еще один важный момент в обуви – это молния. В застегнутом виде звенья должны располагаться прямо и строго параллельно друг другу. Если они расположены "елочкой", то это говорит о том, что они плохо закреплены. Проведите по змейке пальцем. В хорошем изделии не должно быть никаких заусениц и шероховатостей. Застежка должна быть расположена достаточно высоко, не менее 1 см от подошвы – тогда обувь не будет протекать. А с внутренней стороны должен быть клапан.

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Видео: РБК-Украина