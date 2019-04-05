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На солодке: Кендалл Дженнер "підірвала" мережу грайливою сукнею-макаруном

Lite » Мода 05.04.2019 - 13:27
На солодке: Кендалл Дженнер "підірвала" мережу грайливою сукнею-макаруном
Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/jenatkinhair)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Зірка знову змусила про себе говорити з допомогою наряду

23-річна супермодель Кендалл Дженнер відома своїм умінням виділятися з допомогою незвичайних образів і прикувати до себе всі погляди. Причому працює дівчина завжди по максимуму. Якщо сукня "гола", то так, щоб було видно практично все тіло (згадайте її вбрання для посляоскаровської вечірки Vanity Fair 2019). А якщо мила, то так, щоб викликати асоціації з чимось солодким, повітряним і ніжним. Як, наприклад, тістечко-макарун або зефір.

Саме в такому вбранні з'явилася одна з найуспішніших моделей в світі на сніданку на честь відкриття нового флагманського магазину Tiffany&Co, який відбувся днями у Сіднеї.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер в рожевій міні-сукні (фото: instagram.com/marnixmarni)

Дженнер прикрас Tiffany&Co

Дженнер у прикрасах Tiffany&Co (фото: instagram.com/kendalljenner)

Коротка сукня вільного крою, зшите з рожевого атласу і прикрашене безліччю воланів і пір'ям, вона доповнила не менш грайливим діамантовим кольє з фіолетовою метеликом. Завершили образ яскраво-білий манікюр, такого ж відтінку човники, зібрані в пучок на потилиці волосся і макіяж  в ніжних тонах від знаменитої візажисток Мері Філліпс (Mary Phillips).

На солодке: Кендалл Дженнер &quot;підірвала&quot; мережу грайливою сукнею-макаруном

Фото: instagram.com/marnixmarni/

Втім, були і ті, кому Кендалл нагадала райську пташку. Як, приміром, її стиліст по волоссю Джен Аткіт (Jen Atkin). "Пташка Кендалл в природному середовищі існування", – підписала вона знімок з заходу, який виставила на своїй сторінці в Instagram.

Кендалл також поспішила поділитися знімком у себе на сторінці, лаконічно підписавши: "Вчора ввечері в Сіднеї з @TiffanyAndCo". Декілька відео і фото вона також додала в сторіз.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

for @tiffanyandco @kendalljenner x @jenatkinhair @marnixmarni #makeupbymaryphillips

A post shared by Mary Phillips (@maryphillips) on

Відео: instagram.com/maryphillips

"Приголомшливо", "Просто неймовірна", "Ти наче лялька", "Кенні, ти була настільки прекрасна минулої ночі", "Чудово", "Красуня", "Фламінго", Я хочу це плаття", "Що за жінка!", "Мій ніжний ангел", "Бездоганна", "найкрасивіша дівчина у світі!" – тут же засипали її коментарями фолловери. Багато шанувальників висловили розчарування скритністю зірки, яка не попередила фанатів, що збирається побувати в Австралії. Але потрібно відзначити, що на заході і без того зібралося безліч фанів знаменитості, з якими дівчина із задоволенням фотографувалася і ділилася автографами.

Нагадаємо, раніше Кендалл Дженнер в еластичній білизні продемонструвала ідеальні вигини і пластику.

Також Дженнер поділилася "гарячими" кадрами нової лінії купальників.

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