Більше тіла: провокаційне вбрання Кендалл Дженнер "підірвало" мережу

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Плаття 23-річної моделі вважають сильно відкритим навіть для неї

Церемонія Оскар 2019 завершилася гучною вечіркою, головне правило якої — чим відвертіше наряд, тим краще.

Не дивно, що післяоскоровьска вечірка Vanity Fair збирає не менше незвичайних зіркових образів, ніж сама червона доріжка кінопремії. Так, в цьому році тут сяяли Розі Хантінгтон-Уайтлі, Дженніфер Лопес, Жозефін Скривер, Наомі Кемпбелл і безліч інших знаменитостей. Але, мабуть, найбільший ажіотаж викликав лук 23-річної моделі Кендалл Дженнер. Найбільш високооплачувана модель світу з'явилася в провокаційній сукні від Rami Kadi.

Провокаційна Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Скроєна незвичайним чином, з голою спиною, глибоким вирізом, воно складалося з переплетених смуг і практично повністю відкривало розкішне тіло супермоделі. Спереду і ззаду прикрашене шлейфом, з боків воно оголило ноги і стегна моделі. Причому з першого погляду можна було припустити, що Кендалл прийшла і зовсім без нижньої білизни. Що насправді не так: просто верхня частина сукні пошита на зразок боді.

Плаття-боді Кендалл стало найбільш обговорюваним нарядом вечірки (фото: instagram.com/kendalljenner)

Треба відзначити, що незважаючи на свою провокаційність, образ вийшов неймовірно стильним і розкішним. Важливу роль тут зіграли і деталі: витончені босоніжки на високій шпильці, масивні чорні сережки з камінням і велике кільце. І звичайно ж, ідеальна зачіска та вечірній макіяж.

Зрозуміло, пікантний лук Кендалл миттєво облетів мережу і викликав хвилю коментарів як серед представників модної індустрії, так і серед шанувальників дівчини. Так, вихід американської супермоделі багато хто вважає одним з найбільш провокаційних навіть серед інших любительок "голих" суконь, які щорічно з'являються на церемонії Оскар. Інші справедливо зазначають, що з такою фігурою цілком можна дозволити собі подібні луки. Що ж, Кендалл не звикати бути в центрі обговорень та скандалів.

Зазначимо, що ще однією зіркою вечірки стала 49-річна Дженніфер Лопес. Кінодіва і співачка вибрала воістину розкішне плаття від Zuhair Murad з переливами індиго і срібла.

Також нагадаємо, що раніше Ірина Шейк засліпила відео з Оскар 2019. Так, супермодель показала, як готувалася до червоної доріжки церемонії.