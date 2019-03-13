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Літо почалося: Кендалл Дженнер поділилася "гарячими" кадрами нової лінії купальників

Lite » Мода 13.03.2019 - 20:33
Літо почалося: Кендалл Дженнер поділилася "гарячими" кадрами нової лінії купальників
Кендалл і Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Знімала зірку український фотограф Саша Самсонова

Кендалл і Кайлі Дженнер – визнані ікони стилю, за якими стежить мільйонна армія фанатів в соцмережах. Звичайно ж, вони не могли не скористатися таким станом речей і в 2016-му році заснували свій бренд Kendall & Kylie. Періодично знамениті сестри шанувальників запусками колекцій одягу і взуття. І ось днями вони представили нову лінію купальників.

Першою у себе її запостила Кендалл Дженнер. Дівчина поділилася з фоловерами чуттєвим фото, де сидить на підлозі порожньої кімнати в сіро-зеленому бікіні з нової лінії і сонцезахисних окулярах. З антуражу – голі стіни і промені сонця, що пробиваються крізь вікно. "Літо починається, купуйте нашу нову колекцію купальників по посиланню", – підписала це фото на офіційній сторінці бренду в Instagram.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

"Гаряча" Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Крім купальника, який представила Кендалл, в лінію увійшли й інші цікаві моделі, як суцільні, так і роздільні. Колірна гамма різноманітна – від яскраво-червоного до кольору хакі і смугастого принта.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер в купальнику, розробленому разом з сестрою

Цікаво, що знімала рекламну кампанію знаменитий український фотограф Саша Самсонова, яка давно співпрацює з сімейством Кардашян. Так, за словами самої Саші, саме завдяки знайомству і дружбі зі знаменитими сестрами вона змогла отримати грін-карту через півтора року після переїзду з Києва в Лос-Анджелес, а також обзавестися численними зірковими клієнтами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Kendall (@kendalljenner)

Відео: instagram.com/kendalljenner

Треба визнати, нову роботу Самосонової з сестрами шанувальники оцінили високо. Як і фігуру Кендалл. "Шикарно виглядаєш", "Дуже круто, я закохана", "Я хочу виглядати, як ти", "Кендалл, як ти так схудла?", "Як же чудово", "Досконале тіло", "Ти дуже гаряча. Що ж, це однозначно сприятиме продажам.

Нагадаємо, раніше Кендалл Дженнер в еластичній білизні продемонструвала ідеальні вигини і пластику.

Також до цього три сестри сім'ї Кардашян (Кендалл Дженнер, Кортні Кардашян, Хлої Кардашян) знялися у відвертій фотосесії. Примітно, що Кортні позувала в прозорій сукні від українського дизайнера!

Також відзначилася Кім Кардашян, показавши екстремальне декольте на сукні Versace.

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