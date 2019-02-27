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Кендалл Дженнер в еластичній білизні продемонструвала ідеальні вигини і пластику

Lite » Мода 27.02.2019 - 15:09
Кендалл Дженнер в еластичній білизні продемонструвала ідеальні вигини і пластику
Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Модель, як правило, нікого не залишила байдужим

Супермодель Кендалл Дженнер вже давно співпрацює з іменитим брендом STUART WEITZMAN і є його "послом".

Слід зазначити, що Кендалл, яка нещодавно "підірвала" мережу провокаційним образом на вечірці Оскар 2019, серйозно "мітить" на місце своєї сестри – "королеви інстаграма" Кім Кардашян. Так, 23-річна дівчина будує запаморочливу кар'єру. На її рахунку – участь у показах всесвітніх брендів, зйомки для глянцевих видань. Її ім'я стало не менш відомим, ніж ім'я 38-річної Кім Кардашян. В американських ЗМІ пишуть, що остання навіть трохи заздрить своїй молодшій сестрі, тому дівчат вкрай рідко можна побачити разом на світських вечірках або навіть сімейних фото.

Як би там не було, але пліткарі недалекі від правди – через якийсь час Кендалл цілком може обійти за популярністю і впізнаваністю Кім. До речі, якщо у Кім 129 млн підписників  в мережі instagram, то у Кендалл вже 104. Хто знає, можливо, в наступному році вже іншу з сестер Кардашян будуть називати "королевою інстаграма".

Сама ж Кендалл тим часом поділилася результатом чергового прибуткового і яскравого співробітництва.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер для STUART WEITZMAN (фото: instagram.com/stuartweitzman)

Супермодель опублікувала фото нового кампейна STUART WEITZMAN – бренд запустив нову лінійку взуття сезону весна-літо 2019. І обличчям цієї лінійки стала Дженнер.

Модель демонструє босоніжки ALANA за €398. Особливість і родзинка пари – вставки еластичної тканини. Саме тому на рекламних знімках Кендалл Дженнер позує в еластичному чорному купальнику, який демонстративно розтягує на собі.

При цьому модель демонструє свою витончену спортивну фігуру. Забавно, що шанувальники бренду STUART WEITZMAN вже встигли розкритикувати рекламний кампейн. Багато відзначили, що Дженнер відволікає від новинок (а саме – взуття) і залучає всю увагу на себе. Тому реклама "не вдалася".

Дженнер

Кендалл Дженнер в еластичній білизні продемонструвала ідеальні вигини і пластику

Кендалл Дженнер для STUART WEITZMAN (фото: instagram.com/stuartweitzman)

Нагадаємо, раніше три сестри сім'ї Кардашян (Кендалл Дженнер, Кортні Кардашян, Хлої Кардашян) знялися у відвертій фотосесії. Примітно, що Кортні позувала в прозорій сукні від українського дизайнера!

Також відзначилася Кім Кардашян, показавши екстремальне декольте на сукні Versace.

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